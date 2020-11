Hermano de Stefano Tosso: "Nos están amenazando de muerte y tiran bocado a mis perros"

Giacomo Banavides, hermano de Stefano Tosso, se mostró sumamente afectado a raíz de las acusaciones que ha recibido el actor de 29 años. El también artista responsabilizó a las páginas 'Influencers out of context’ y el programa 'Magaly TV: La Firme' por si le llega a pasar algo a él y a su familia.

"Los responsabilizó púbicamente por algo que nos pase. La página 'Influencers out of context’ publicó el teléfono personal de mi hermano y celular, al publicar su celular la gente empezó a llamar y amenazarnos de muerte. También averiguaron mi dirección, rallaron mi carro, vienen a tirar bocado, tocan mi puerta a las 11 de la noche y a la 1 de la mañana y se van corriendo, queriendo amedrentar", explicó el joven a través de una historia en su cuenta de Instagram.

Giacomo Banavides pide que hagas sus denuncias en la comisaría

Notoriamente afectado, Giacomo también denunció a la página Killer Macho por sacar una nota contra Stefano Tosso, calificándolo como "acosador y violador".

"Cómo puedes rotular a alguien con algo que no está probado, mañana me creo una cuenta falsa y denuncio a laguien y eso lo va hacer real o correcto". Les pido que todas las personas que quieran denunciar, que no lo hagan por las redes sociales, denuncien en la comisaría y muestren pruebas. Yo no estoy defendiendo a mi hermano, yo estoy haciendo esto por mi mamá, por mi familia, por mis perros", indicó Benavides.

Como se recuerda, Stefano Tosso fue acusado de acoso sexual por parte de sus alumnas.