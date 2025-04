Milena Zárate sorprendió en redes sociales al revelar su nuevo look, apostando por un cambio total que no pasó desapercibido. La cantante y conductora optó por dos de las mayores tendencias capilares del 2025, combinando un tono de tinte vibrante con un corte moderno que realza sus facciones.

Milena Zárate no solo sabe cómo estar en el ojo público, sino también cómo marcar tendencia con su estilo. Esta vez, la cantante sorprendió a sus seguidores al lucir un radical cambio de look: un tinte cereza oscuro que se ha convertido en el tono favorito de la temporada. Este color, que mezcla matices rojizos con profundidad y brillo, realza las facciones y aporta un aire de sofisticación y poder. El cereza oscuro es ideal para mujeres que buscan un cambio atrevido pero elegante, ya que ilumina el rostro sin perder naturalidad. Además, combina perfecto con cualquier tono de piel, desde las más claras hasta las morenas. No es casualidad que celebridades e influencers estén apostando por este color, considerado un must en las tendencias de cabello 2025.