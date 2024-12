Pamela Franco, cantante de cumbia y referente de estilo, siempre ha sido una de las figuras más admiradas no solo por su talento musical, sino también por su capacidad para marcar tendencias en la moda. A lo largo de su carrera, ha sabido destacar con looks que reflejan su personalidad vibrante y moderna, desde sus prendas de escenario hasta sus elecciones de maquillaje y peinado. Ahora, Pamela ha dado un paso más allá al sorprender a sus seguidores con un cambio de look espectacular. Dejó atrás su icónica cabellera larga y negra, para dar paso a un corte que está revolucionando las tendencias de 2025: el corte mariposa.



Este nuevo estilo no solo resalta la belleza natural de Pamela Franco, sino que también la posiciona como una de las grandes embajadoras de la moda para el próximo año. El corte mariposa, con sus capas suaves y volumen estratégico, ha cautivado a sus seguidores por su frescura y versatilidad. Pamela, con este cambio, demuestra una vez más que no tiene miedo a reinventarse y apostar por las nuevas tendencias, consolidándose como una verdadera influencer de estilo. Sin duda, su nuevo look será una de las propuestas más buscadas por quienes quieren lucir modernos y frescos en 2025.