Stefano Tosso es acusado de acosar sexuamente a sus alumnas

El actor y profesor de teatro Stefano Tosso acaba de ser denunciado por un gran grupo de mujeres, quienes señalaron públicamente haber sido víctimas de acoso sexual.

Una de las presuntas víctimas se comunicó con el programa de Magaly Medina y reveló que Tosso la contactó por redes sociales en marzo del 2019 para tener una salida.

La denunciante expresó durante ‘Magaly TV La Firme’ que el artista hizo actos de connotación sexual en frente de ella durante una videollamada.

“Hubo una vez donde estábamos hablando por videollamada, le estaba contando de un tema familiar y de la nada bajó la cámara y empezó a tocarse. Yo me asusté porque no se dio el contexto, no me lo pidió, fue de la nada, por eso le colgué”, mencionó la joven.

Pero esta no es la única denuncia, pues la página de Instagram ‘Influencer Out of Context’ reveló en sus historias las decenas de denuncias contra Stefano. Entre los casos, muchas mujeres indican haber sido acosadas por el actor cuando era menores de edad.

Las denunciantes también expresan que pasaron por tocamientos indebidos cuando trabajaron con el artista.

¿Qué ha dicho Stefano Tosso?

Hasta el momento, el actor Stefano Tosso no se pronunciado. Cabe mencionar que tampoco ninguna denunciado se ha formalizado.

¿Cuáles son las sanciones para el acoso?

Desde el año 2018 en el Código Penal del país incluyó al acoso. Desde la fecha también se tipificó la difusión de fotos o audios con contenido sexual, el chantaje sexual y el acoso sexual.

El Decreto Legislativo 1410 indica que el acoso es castigado con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, e inhabilitación.