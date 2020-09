Tondero aclara que no volverá a contratar a Frank Pérez Garland

Después que el medio El Foco publicara el informe “Develar el método: doce denuncias contra Frank Pérez-Garland”, Milagros Valladares, gerente administrativa de Tondero, se comunicó con dicho medio para aclarar que las puertas de la productora permanecerán cerradas para el productor.

Valladares explicó que el cineasta no será considerá para próximos proyectos, ni él ni "cualquier otra persona a la que se le identifique conductas como las que se han denunciado”.

La empresaria señaló que se ha implementado a Tondero un buzón de denuncias para víctimas de acoso sexual. Además, brindará soporte legal y psicológico para las víctimas.

Milagros Valldares resaltó que junto a otros productores están preparando un pronunciamiento público, donde levantarán su voz de protesta contra el hostigamiento sexual.

“Aún no tenemos un anuncio más específico al respecto, pero creemos en hacer explícito que la industria cerrará sus puertas a las personas que tengan estas conductas. Eso será un paso importante hacia la erradicación de este tipo de actos”, señaló.

Como se recuerda, Frank Pérez Garland está siendo investigado luego que sus alumnas lo acusaran de acoso sexual. Ante ello, el cineasta intentó defenderse, pero más alumnas y actrices se sumaron a las acusaciones.

12 testimonios acusan a Frank Pérez Garland

La periodista Milagros Olivera Noriega recopiló 12 testimonios que muestra cómo el director se acercaba a las actrices y alumnas para hostigarlas.

“Empezó a pedirme fotos. Me pedía fotos de mis piernas, me decía que estaba en deuda, que estaba en deuda con él, porque, claro, se refería a que tenía trabajo en cine gracias a él”, indicó una denunciante.

El director le pedía también a sus alumnos que escribieran un listado de lo que les causaba excitación. Según el cineasta, esto les iba a servir para desarrollar mejor un guión para sus cortos. Incluso, les pidió que visitaran su casa para que revisaran esta lista juntos. De lo contrario, reprobaban.

“El tema en sí es la frustración y la confianza que una mujer pierde por este control, por este trabajo psicológico y estas calificaciones que no son de manera racional. Son calificaciones que te derrumban porque no has entregado tu cuerpo, porque no has seguido juegos sexuales, porque no has seguido a los jileos”, señaló una denunciante.