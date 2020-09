Jazmín Pinedo a sus críticos: “Es mi historia y puedo hacer con ella lo que da la gana”

La conductora de Esto es guerra, Jazmín Pinedo, decidió enviar un corto, pero contundente mensaje a través de su Instagram que va dirigido a sus detractores, pues se cansó que le digan el cómo debe dirigir su vida.

“Es mi historia y puedo hacer con ella lo que me da la gana...tú también puedes hacer lo mismo”, escribió la ‘chinita’ en la leyenda de una foto donde aparece con un vestido negro.

Como se recuerda, la modelo dio una extensa entrevista al programa ‘Estás en todas’, que ahora es conducido por Choca Mandros y Natalie Vértiz, e indicó que no tenía muchas amistades dentro de la televisión. No obstante, resaltó que tiene una fuerte cercanía con Nicola Porcella porque lo conoce desde que tiene 15 años.

“Hay ciertas personas que hemos logrado una amistad porque se ha dado, no necesariamente porque sean de la televisión y medios en ese sentido sí soy muy reservada y pesada para eso”, contó.

Por otro lado, la popular ‘chinita’ expresó que siempre le estará agradecida a Latina, pese a la triste manera en que actuaron hacía su persona luego que se retiró del programa “Mujeres al mando”.