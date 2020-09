¡Natalia Streignard cumplió 50 años! Mira cómo luce la actriz de "Mi gorda bella"

La actriz de reconocidas telenovelas como Mi gorda bella y La Tormenta cumplió 50 años y lo celebró en compañía de su hermosa familia. Natalia Streignard nació un 9 de septiembre, fecha que sus fans no olvidaron y no dudaron en felicitarla y sorprenderla con us mensajes.

Aunque ya no se le ve en producciones, Natalia Streignard sigue en contacto con sus fans a través de su cuenta de Instagram, donde día a día comparte cómo es su vida en casa y con sus hijos.

Por ser el día de su cumpleaños no fue la excepción. Natalia Streignard publicó una foto y escribió: "Y así celebramos mi cumpleaños. Mis amigas las mejores. Dos días de bochinche [alboroto]. Las amo. Gracias por hacer de este cumple uno de los mejores".

Muchos fresaltaron la bella de la actriz y resaltaron que para ella no pasan los años. Palabras que tomó a bien la recordada actriz.

La actriz de Mi Gorda Bella decidió dejar las telenovelas para dedicare al hogar y a sus tres hijos. Esto después de casarse con el empresario Donato Calandriello, con quien luce muy feliz en cada instantánea qu publica.

"Me siento plena, me siento bendecida porque no todo el mundo puede decir que tiene a sus hijos sanos, felices y uno también está sano y mi marido también. Hay gente que pasa mucho trabajo y mucha necesidad y bueno gracias a Dios ese no es mi caso, nosotros estamos muy bien", dijo la actriz en su última entrevista.

¿Cuándo se estreó Mi gorda bella?

Mi gorda bella es una telenovela venezolana producida y transmitida por el canal desaparecido RCTV entre los años 2002 y 2003.

Se estrenó el 20 de noviembre de 2002,6 pero estuvo en receso en diciembre de 2002, debido al conflicto que existía en Venezuela denominado Paro Nacional. Tras el receso, retomó al aire a finales de febrero de 2003, con especiales de resúmenes a las 8 de la noche. Finalizó el 26 de septiembre de 2003.

¿Quiénes protagonizaron Mi Gorda Bella?

Fue protagonizada por Natalia Streignard y Juan Pablo Raba; y con la participación antagónica de Hilda Abrahamz.

¿De qué trata Mi Gorda Bella?

Valentina Villanueva Lanz es una joven que tiene una voluminosa figura. Ella estaba a punto de salir del internado y vivir nuevamente con su madre, pero el día que la joven cumple 18 años asesinan a su madre frente a ella. Valentina termina viviendo en la casona de sus tíos, y allí conoce a Orestes, galán de la historia. Su tía Olimpia y Chiquinquira, novia de Orestes, intentarán hacer de su vida una pesadilla.