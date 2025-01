Aunque Pamela López recibió una advertencia del abogado de Christian Cueva sobre lo que no debía hablar en ‘Amor y Fuego’, la aún esposa del futbolista no se dejó amedrentar y visitó el set del programa para contar su verdad y no se calló absolutamente nada. Es más, dio detalles sobre algunas dudas que tiene sobre el deportista y algunas cosas que vivió con el padre de sus hijos.

Si bien demostró su nerviosismo al ingresar al set junto a Rodrigo González y Gigi Mitre, esto no le impidió hablar claro y compartir situaciones íntimas que escondía sobre ella y el popular ‘Aladino’.

Luego de haber hablado de las varias infidelidades de parte de Cueva con distintas figuras del medio como Chris Soifer y Rosángela Espinoza mientras estaba con ella, Gigi le consultó un tema sensible: sobre la posibilidad de que ‘Cueva’ de que haya embarazado a alguna amante que no se haya mostrado.

Pamela López afirma que Cueva es “un mitómano”

La protagonista del último video de Marisol y Leslie Shaw, admitió con firmeza que: “¿Qué él haya tenido otro hijo fuera del matrimonio? Sí, sí. Se lo pregunté muchas veces. Siempre le decía, ‘por favor, no vayan a haber sorpresas’”.

Asimismo, manifestó que cómo la hacía dudar cada vez que le reclamaba: “Se reía y me decía ‘estás loca, estás mal’. No, eso no es verdad, no es posible’”.