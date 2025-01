El reciente debut de Pamela López en la escena musical no ha pasado desapercibido, especialmente para Marisol, quien compartió sus impresiones sobre la incursión de la ex de Christian Cueva en el canto. A pesar de haber colaborado en el videoclip 'Dile Que No' junto a Leslie Shaw y la propia Marisol, las expectativas de esta última sobre la carrera musical de Pamela parecen reservadas. ¿Qué dijo?