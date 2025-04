Nelly Rossinelli, influencer y jurado de ‘El Gran Chef Famosos’, volvió a destacar por su estilo durante el feriado largo por Semana Santa. Aprovechó su escapada a la playa para lucir su lado más fashion con dos trajes de baño que no pasaron desapercibidos.

A través de Instagram, compartió una serie de fotos donde mostró su impecable gusto por la moda veraniega. Los diseños, los cortes y los colores vibrantes no solo resaltaron su figura, sino también su capacidad para imponer tendencia. Sus seguidores no tardaron en llenar la publicación de elogios, corazones y emojis.

Durante su reciente escapada, Nelly Rossinelli demostró que el verano también es sinónimo de glamour. La reconocida cocinera dejó los fogones por un momento y se apoderó de la playa con dos opciones de trajes de baño que gritan tendencia. En su primer look, apostó por un bikini de dos piezas con un aire cómodo pero chic, ideal para quienes buscan disfrutar del sol sin renunciar al estilo. En su segundo outfit, nos regaló un momento Barbiecore total, con un enterizo coquette que combinó comodidad y estética vibrante, mostrando que sabe llevar la moda playera como toda una experta.

Nelly Rossinelli eligió un bikini de dos piezas perfecto para días de descanso al sol. La prenda destaca por su diseño funcional y favorecedor: un top recto con tirantes que aporta soporte sin sacrificar estilo, combinado con una calzoneta a tono. El color lila suave transmite frescura y feminidad, alineándose con la paleta pastel que domina esta temporada. Este conjunto demuestra que la comodidad no está reñida con el estilo y es ideal para quienes quieren verse bien sin complicaciones. Un look sencillo, pero con mucha personalidad que refleja naturalidad y buen gusto.

Como segunda opción, Nelly se sumó al universo Barbie con un enterizo que robó todas las miradas. Con corte recto en el pecho y tirantes, la prenda se adorna con un coqueto estampado de lazos que encaja perfectamente en la tendencia coquette que arrasa en redes. El fondo fucsia del traje resalta el diseño en rosa, generando un efecto vibrante que grita verano. Este enterizo no solo es ideal para tomar el sol, sino también para un look de impacto en cualquier destino playero. Nelly demuestra que ser fashion no es solo cuestión de ropa, sino de actitud.