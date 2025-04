Jossmery Toledo , modelo e influencer, decidió celebrar su cumpleaños con unas breves vacaciones en Paracas, Ica, rodeada de mar y naturaleza. Para la ocasión, lució un radiante bikini rosa que se suma con fuerza a la tendencia del Barbiecore , captando la atención de sus seguidores en redes sociales. A través de su cuenta, la influencer compartió una serie de fotos con la descripción: "Me siento una Barbie, pero musculosa". Sus seguidores no dudaron en reaccionar con comentarios como: "Hermosa", "Barbie perfecta" y "Bella".

Jossmery Toledo no dejó pasar la ocasión para celebrar su cumpleaños con estilo, apostando por un look playero que grita Barbiecore de pies a cabeza. La influencer eligió un bikini fucsia de acabado brilloso que capturó todas las miradas en las playas de Ica. Con cuello halter y tiras que se ajustan a la espalda y al cuello, el conjunto realza su figura mientras mantiene un aire sofisticado. Para complementar el look, sumó unos lentes de sol rosados que refuerzan su apuesta por el rosa en todas sus tonalidades, confirmando que el estilo Barbie sigue siendo un must del verano.