En la cuenta regresiva hacia su matrimonio, Alejandra Baigorria protagonizó un emotivo momento que conmovió a sus fans. La empresaria de Gamarra no pudo contener las lágrimas tras recibir un significativo regalo de su hermano Sergio Baigorria . Las imágenes surgieron justo días antes de su esperado enlace con Said Palao.

A pocos días de uno de los momentos más importantes de su vida, Alejandra Baigorria compartió con sus seguidores un emotivo episodio que vivió gracias a su hermano Sergio Baigorria . A través de su cuenta de Instagram, la popular empresaria de Gamarra mostró cómo, en plena cuenta regresiva hacia su boda con Said Palao , no pudo contener las lágrimas al recibir un regalo muy especial.

“Bueno y así empieza mi última semana. Cinco días de la boda, no puedo creerlo y miren lo que recibo. Mi hermano Sergio lo máximo, me engríe, mi cafecito de chía y a empezar una semana loquísima, llena de estrés, pero de emoción”, expresó Alejandra en sus historias, dejando ver la profunda emoción que la embargaba. Además, acompañó el video con un mensaje donde confesó: “Lo más lindo ¡Lloré mucho!”.

“Siento admiración, me ha enseñado mucho en la vida, siempre me ha sabido sacar adelante y estoy aquí por ella. Me da roche la tele, pero estoy aquí porque sé que es un momento muy especial para ella y no me lo quiero perder”, sostuvo.