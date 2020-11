Hermano de Stefano: "Denuncien en la comisaría, no en las redes sociales"

Giacomo Benavides, hermano de Stefano Tosso, se mostró sumamente consternado con las acusaciones que vienen haciendo en redes contra el actor de 29 años. El también artista señalo que no pretende defenderlo, solo pide que dejen de amenazar a su familia.

El artista que luego que 'Influencers out of context’ publicara el teléfono personal de su hermano y su celular, muchas personas han estado llamado para amenazarlos de muerte, y hasta se han averiguado su dirección.

"Rallaron mi carro, vienen a tirar bocado, tocan mi puerta a las 11 de la noche y a la 1 de la mañana y se van corriendo, queriendo amedrentar", explicó el joven a través de una historia en su cuenta de Instagram.

El joven señaló que su intención no es defender a su hermano, sin embargo, resaltó que no se puede llamar "acosador y violador" a alguien por una denuncia anónima en redes.

"Les pido que a todas las personas que quieran denunciar, que no lo hagan por las redes sociales, vayan y denuncien a la comisaria y muestren pruebas. Yo no estoy defendiendo a mi hermano, yo estoy haciendo esto por mi mamá y por mi familia, yo no quería salir a hablar, pero me obligan porque se están metiendo con mi familia, con mis perros", indicó bastante consternado.

Asimismo, aseguró que las páginas que están dandodatos sobre su familia serán denunciadas, pues están afectando su seguridad y la de los suyos.