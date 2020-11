¿Mario Hart y Korina Rivadeneira tendrán otro hijo?

Mario Hart se presentó en América Hoy para hablar de todo un poco con los conductores Renzo Schuller y Ethel Pozo, y sobre la posibilidad de volver a convertirse en padre.

"¿Korina y tú quisieran tener otro hijo?", le preguntaron. "Nos gustaría que sean seguidos, que no haya mucho espacio entre ellos, muchos años de diferencia entre ellos, yo calculo que máximo en dos añitos, un añito...Nos encantaría (tener otro hijo) y nos encantaría que sea hombre... Vamos a tratar de que sea hombre, ahora se puede inducir, hacer un tratamiento para que salga un Marito", respondió Mario.

Por otro lado, reveló las cosas que le gustaría recibir en Navidad, entre ellas el tener una nariz más pequeña, tener la voz de Luis Miguel, pero sobre todo medir 10 centímetros más.

"La verdad, mi nariz me encanta, es como mi sex appeal, yo estoy feliz con mi nariz. ¿Cantar como Luis Miguel? No, la verdad que lo mío va más por lo urbano, canta lindo, pero paso. En todo caso, los diez centímetros más de estatura no estarían mal, así cuando haga fotos con Kori, ya no tengo que ir a un banquito porque si me dicen que me ponga para atrás, ella me tapa", respondió el piloto de autos.

Por último, Mario aceptó un duelo de rap con Janet Barboza, y entre broma y broma, le dijo: "Te llamaron al programa una sola vez, con la secuencia llamada 'Las movidas de Janet', ahora se te ve seguido por el set, acaso, ¿quieres 'serruchar' a la hija de GV?". Por su parte, Janet le respondió: "Mira mi Marito, a mí no te me prendas, no te hagas el vivo y ojalá aprendas, yo te felicito, Larita es una reina, pero ya todos sabemos que Korina te gobierna".

Mario Hart defendió a influencer que no hablaron de las protestas

El exchico reality si bien también su descontento con la toma del poder de Manuel Merino, defendió a los influencers que decidieron no hablar del tema y seguir trabajando en lo suyo.

“Dicen ay los influencers no es momento para que hagan promoción sino para que estén con el país, el influencer vive de sus redes, trabaja con sus redes (...) está en todo su derecho de hacerlo, hay que dejarlo trabajo ¿Acaso tú le pides al doctor que deje de operar porque el país está pasando por una crisis?”, expresó.