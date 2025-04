El jueves 17 de abril se reveló el fallecimiento del periodista Álamo Pérez Luna, una noticia que causó gran conmoción entre los peruanos. Y es que el comunicador fue uno de los más reconocidos conductores del país. Tras esta situación, muchas personas esperaron que Jessica Tapia se pronunciara; sin embargo la madre de familia no dijo absolutamente nada.

Tras el paso de los días, Jessica Tapia utilizó su cuenta de Instagram para subir algunas fotos con un reflexivo mensaje. A pesar que no fueron palabras para su expareja Álamo Pérez Luna, las imágenes revelaron a su familia y a ella en una Iglesia por el fin de la Semana Santa.

La comunicadora compartió una fotografía desde la iglesia, donde se la ve junto a su familia en plena misa. En el pie de foto escribió un mensaje reflexivo con un tono ligero y familiar: “Jesús risen. Jesucristo resucitó y nos hizo un primer milagro, fuimos todos a misa y, contra todo pronóstico, todos se portaron muy bien y en primera fila, como me gusta jajaja”.

La imagen mostraba a sus hijas participando atentamente de la ceremonia religiosa, y aunque la publicación no tenía ninguna mención directa hacia Pérez Luna, algunos usuarios aprovecharon para expresarle sus condolencias en los comentarios.

A pesar de los mensajes de pésame que recibió, Jessica Tapia no ha respondido a ninguno de ellos, ni ha dejado algún "me gusta", lo cual ha sido interpretado por muchos como una forma discreta de evitar pronunciarse sobre el tema. Por lo tanto, se presume que no emitirá más declaraciones al respecto.