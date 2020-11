Mónica Sánchez encaró a Beto tras polémico comentario: "Que desprecio por tu país"

La actriz Mónica Sánchez rompió su silencio en su cuenta de Instagram, al conocer los polémicos comentarios que hizo Beto Ortiz en su programa, contra los manifestantes que alzaron su voz de indignación por el gobierno de Manuel Merino.

¿Qué dijo Mónica Sánchez en Instagram sobre Beto Ortiz?

El medio Wayka hizo público un vídeo donde se escuchaba al periodista de Willax TV refiriéndose despectivamente contra los civiles que salieron a marchar ante la vacancia de Martín Vizcarra.

Ante ello, la intérprete impactada por las palabras que utilizó el conductor, decidió decirle en público:

"Que desprecio por tu país", manifestó la exintegrante de De vuelta al barrio, enlazando el archivo periodístico del medio local.

Foto: Historia Instagram Mónica Sánchez

Beto Ortiz respondió a manifestantes que estuvieron afuera de su casa tras sus polémicos comentarios

"Yo no soy tan importante para que me tenga que demostrar a mí nada, tampoco soy la noticia, tampoco soy el enemigo, aunque ustedes se diviertan convirtiéndome en el dinosaurio contra el cual hay que luchar. La verdad que en el fondo ustedes me dan color, como se dice en el barrio, porque la manifestaciones la llevaron a cabo en la casa de Merino, presidente efímero de la República, en la casa de Ántero Flores-Aráoz, exprimer ministro del país y en la casa de Beto Ortiz. ¿Tan importante me consideran'", indicó Beto.

A su vez, los comentarios de Beto Ortiz contra los jóvenes que salieron a marchar, provocaron muchas reacciones de rechazo en las redes sociales, como fue el caso de la marca Universal, la cual dejó en claro que se desligará por completo de Willax a raíz de la controversia generada por el conductor.

Una de declaraciones que provocó la furia de las redes fue: “¿Alguien se acordará de los Bryans? Los que mueren no son los Cruz, ni los Cisneros, ni los Olivares, no. Los que mueren reventados, como siempre, son los Bryans. Los Bryans, que en el Perú, son la carne de cañón de todas las guerras", manifestó el periodista en vivo.