Una investigación de la Fiscalía italiana reveló que Dior llegó a fabricar bolsos por apenas 35 a 70 euros, para luego venderlos por hasta 2,600 euros. La denuncia también señala que la firma no verificó adecuadamente las condiciones laborales ni las capacidades técnicas de sus subcontratistas chinos.

En un comunicado citado por The New York Post, la compañía aseguró que siempre ha aplicado controles para evitar abusos en su cadena de suministro y que colaborará de forma transparente con las autoridades. Aunque GA Operations no está siendo investigada directamente, ha sido puesta bajo administración judicial por un año como medida preventiva para garantizar el cumplimiento legal, según informó el teniente coronel Loris Baldassarre.4o