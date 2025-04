La Princesa Leonor ha llegado al puerto del Callao este Viernes Santo con su impecable uniforme de guardiamarina de verano. El conjunto consiste en un traje blanco de dos piezas, con una camisa de manga corta, pantalón de corte recto y cinturón, complementado con unas zapatillas a juego. Este atuendo no solo destaca por su pulcritud, sino también por un detalle significativo que lo hace único: las tres condecoraciones que lleva en el pecho, reflejando su estatus y logros dentro de la Armada.

Entre las condecoraciones, la más destacada es la Orden de Carlos III, que honra a aquellos que han hecho grandes contribuciones al reinado de España. Además, la Princesa lleva la medalla que simboliza el mérito militar, un reconocimiento por sus esfuerzos en favor del Ejército, y una pequeña corona que no se encuentra en los uniformes de sus compañeros. La última distinción es la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X El Sabio, que premia los méritos en educación, investigación, ciencia y cultura, destacando su legado y compromiso en estos ámbitos.

Para complementar su look, la Princesa Leonor ha optado por su característico moño trenzado, un estilo que no pasa desapercibido. Este peinado, sencillo pero elegante, no solo resalta su faceta como heredera al trono, sino que también ha ganado popularidad por su versatilidad. Es un peinado fácil y rápido de realizar, lo que lo convierte en una opción perfecta para aquellos que buscan un toque sofisticado y actual en sus estilismos, ideal para las invitadas de esta temporada.