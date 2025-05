Magdyel Ugaz quiebra su silencio para contar el doloroso motivo que la llevó a dejar para siempre ‘Al Fondo Hay Sitio’

El anuncio tomó por sorpresa a los seguidores de la producción, quienes no esperaban despedirse de la entrañable 'Teresita', hija de Don Gilberto.

“Estoy contenta y agradecida. Me encanta que volvamos a hacer la obra. En mi salud, gracias a Dios, estoy muy bien. Y en lo profesional también: amo haber vuelto al teatro”, señaló Ugaz.

“Las tablas, el escenario, son mi hogar. Ahí empecé, ahí crecí. Volver siempre es emocionante, y más aún con un público que cada noche reacciona diferente. Esa magia no se encuentra en otro formato”, declaró la actriz.

No obstante, su anhelo de formar una familia sigue firme. En noviembre pasado, compartió una elección significativa: “La vida me ha mostrado diferentes caminos y he decidido abrir mi corazón a la adopción”.