Zucchi no solo relató lo sucedido, sino que también publicó el video exacto del incidente, bajo el título irónico: “Lugares inoportunos para accidentarse”. En las imágenes se le ve jugando con su hijo sobre un mueble, cuando de pronto el niño alcanza un cuadro en la pared que termina cayendo y golpeando al actor directamente en la cara. El impacto fue tan fuerte que comenzó a sangrar al instante.

Yiddá, al percatarse del accidente, reaccionó de inmediato. En el clip se observa cómo se acerca rápidamente a socorrerlo y le dice: “Quédate ahí, no te muevas”, mientras trae un botiquín de primeros auxilios para limpiar la herida y colocarle un parche. Julián, tratando de mantener la calma por su hijo, le explicó lo ocurrido: “Ay, mi amor, una cicatriz más en mi vida... Eso pasa por jugar con el cuadro, por eso no hay que jugar con el cuadro, mi amor”.

Tras lo ocurrido, el protagonista de ‘Sí, mi amor’ reflexionó sobre lo importante que es tener una relación cordial con la madre de sus hijos, sobre todo en momentos de emergencia. Aprovechó también para bromear con sus seguidores: “Ahora la pregunta para ustedes: ¿ayudarías a tu ex en la misma situación? Jaja (no me mientan)”, escribió, destacando el valor del apoyo mutuo incluso después de una separación.