El vidente peruano Hayimi confirmó que la familia Tinelli lo contactó para contrarrestar los conjuros de Martha Valcárcel, madre de Milett.s

Hayimi ha sido designado como el vidente personal de la familia Tinelli para contrarrestar los conjuros de doña Marthita, según reveló Magaly Medina en su programa. La conductora detalló que durante la reciente visita de Marcelo Tinelli a Perú, acompañado de sus hijas y su primo, también llevó consigo a este astrólogo, quien se encargó de preparar “pócimas contra el mal” durante toda su estadía en el país.

Hayimi acompaña a los Tinelli en Perú y acusa a la madre de Milett de bruja

Magaly TV La Firme presentó un informe donde entrevistó al reconocido vidente peruano, Hayimi, quien formó parte de la visita de Marcelo Tinelli y sus hijas al país. Se reveló que la familia de Tinelli tiene gran respeto por lo espiritual, pues las hijas del conductor llegaron acompañadas de su astrólogo personal, quien señaló directamente a la madre de Milett Figueroa como bruja.

"La señora Martha probablemente le han hecho brujería y tenían un poco de temor, de preocupación, tan es así que querían irse a Gamarra a comprarse una poción. Pero claro que la señora es buena, es una bruja buena", relató sobre su participación en la segunda temporada del reality 'Los Tinelli'.

Marcelo Tinelli se fue de Perú junto a Milett Figueroa

Marcelo Tinelli, reconocido conductor argentino, sorprendió a sus fans al informar mediante su cuenta oficial de Instagram que dejó Perú acompañado de su familia y el equipo de Prime. En un video, mostró el avión privado que lo trasladó de regreso a su país, haciendo una escala en Tucumán, donde aprovechó para comprar "dos docenas de las empanadas de carne más ricas del mundo".