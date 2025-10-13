Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Novio de Daniela Darcourt genera revuelo por baile subido de tono con otra mujer en plena fiesta

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli aterrizan en Cusco para grabaciones de ‘Los Tinelli’ y se enfundan en un INTENSO beso: "Estoy feliz acá"

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegan a Cusco para grabar ‘Los Tinelli’, bailan folclore y protagonizan beso romántico frente a los medios.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Milett Figueroa y Marcelo Tinelli aterrizan en Cusco para grabaciones de ‘Los Tinelli’ y se enfundan en un INTENSO beso: "Estoy feliz acá"
    Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegan a Cusco y demuestran su amor con efusivo beso. | Composición Wapa.
    Milett Figueroa y Marcelo Tinelli aterrizan en Cusco para grabaciones de ‘Los Tinelli’ y se enfundan en un INTENSO beso: "Estoy feliz acá"

    Este domingo 12 de octubre, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegaron a la Ciudad Imperial junto a toda la familia del reconocido conductor argentino, donde grabarán nuevas escenas del reality ‘Los Tinelli’. La llegada generó gran entusiasmo entre los presentes en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete, quienes no dejaron de capturar el momento con sus celulares.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¡Bebé en camino! Oliver Sonne y su novia muestran la primera ecografía de su bebé y conmueven a todos

    Marcelo Tinelli se sumerge en la cultura peruana

    Mientras Milett optó por dirigirse directamente al vehículo que los trasladaría, Tinelli se animó a vivir un momento cultural único: bailó al ritmo de la música folclórica junto a dos danzantes típicos que lo recibieron a la salida del aeropuerto. Con evidente entusiasmo, el conductor argentino demostró su disposición para adaptarse a la tradición cusqueña.

    “Nos vamos a Ollantaytambo y después a Machu Picchu”, indicó Marcelo brevemente a los medios. Además, se mostró cómodo con la altura de la Ciudad Imperial: “Estoy feliz y contento acá. Pensé que me chocaría la altura, pero estoy perfecto”, añadió sonriente.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Rosángela se autoproclama “primera dama” en Esto es Guerra, pero Patricio Parodi la 'cuadra': "Por mi lado no es"

    Momento romántico en plena llegada

    Antes de abordar la movilidad que los trasladaría al hotel, la pareja sorprendió a los medios con un apasionado beso, dejando claro que su relación está más fuerte que nunca. Tras una reciente discusión que hizo que Tinelli anunciara el fin del vínculo, ambos se mostraron reconciliados y felices. “Va para delante”, afirmó la modelo, sellando la reconciliación frente a las cámaras.

    SOBRE EL AUTOR:
    Milett Figueroa y Marcelo Tinelli aterrizan en Cusco para grabaciones de ‘Los Tinelli’ y se enfundan en un INTENSO beso: "Estoy feliz acá"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Karla Tarazona sorprende al aparecer con su ‘nueva pareja’ y pide perdón a Christian Domínguez: "Me tocaba"

    Daniela Darcourt reaparece tras 'ampay' de su novio con otra mujer y le grita su amor a Eva Ayllón: ‘Te amo’

    Novio de Daniela Darcourt genera revuelo por baile subido de tono con otra mujer en plena fiesta

    Productora deja en shock al revelar audio donde Maju Mantilla pide a Rodríguez gritar su amor: "Estoy desesperada"

    Flavia Laos quiebra su silencio ante detección de enfermedad incurable: "No podemos controlar"

    Lo más vistos en Farándula

    Maju Mantilla responde a Gustavo Salcedo y aclara si le fue infiel con George Slebi y Christian Rodríguez

    Hija de Christian Domínguez sorprende al revelar cómo es su verdadera relación con Pamela Franco: "Por todos lados"

    Giacomo Bocchio denuncia agresiva reacción de una vendedora en mercado de Arequipa: "Me ha apretado el brazo"

    Emilia Drago compartió la DOLOROSA condición que padece su hija de 5 años con Diego Lombardi: "Requería el uso de arnés"

    Yahaira Plasencia no puede más y envía DESGARRADOR MENSAJE en medio del anuncio de BODA de Farfán

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Creaciones Libres BYO.

    Incienso 100% orgánicos en marca Tulasi o Goloka.

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    HAIR EXPERT RIZZO

    Tinte completo + iluminación + corte de puntas + cepillado y más.

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;