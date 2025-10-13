Milett Figueroa y Marcelo Tinelli aterrizan en Cusco para grabaciones de ‘Los Tinelli’ y se enfundan en un INTENSO beso: "Estoy feliz acá"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Este domingo 12 de octubre, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegaron a la Ciudad Imperial junto a toda la familia del reconocido conductor argentino, donde grabarán nuevas escenas del reality ‘Los Tinelli’. La llegada generó gran entusiasmo entre los presentes en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete, quienes no dejaron de capturar el momento con sus celulares.
LEE MÁS: ¡Bebé en camino! Oliver Sonne y su novia muestran la primera ecografía de su bebé y conmueven a todos
Marcelo Tinelli se sumerge en la cultura peruana
Mientras Milett optó por dirigirse directamente al vehículo que los trasladaría, Tinelli se animó a vivir un momento cultural único: bailó al ritmo de la música folclórica junto a dos danzantes típicos que lo recibieron a la salida del aeropuerto. Con evidente entusiasmo, el conductor argentino demostró su disposición para adaptarse a la tradición cusqueña.
“Nos vamos a Ollantaytambo y después a Machu Picchu”, indicó Marcelo brevemente a los medios. Además, se mostró cómodo con la altura de la Ciudad Imperial: “Estoy feliz y contento acá. Pensé que me chocaría la altura, pero estoy perfecto”, añadió sonriente.
NO TE PIERDAS: Rosángela se autoproclama “primera dama” en Esto es Guerra, pero Patricio Parodi la 'cuadra': "Por mi lado no es"
Momento romántico en plena llegada
Antes de abordar la movilidad que los trasladaría al hotel, la pareja sorprendió a los medios con un apasionado beso, dejando claro que su relación está más fuerte que nunca. Tras una reciente discusión que hizo que Tinelli anunciara el fin del vínculo, ambos se mostraron reconciliados y felices. “Va para delante”, afirmó la modelo, sellando la reconciliación frente a las cámaras.