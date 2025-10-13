Milett Figueroa y Marcelo Tinelli aterrizan en Cusco para grabaciones de ‘Los Tinelli’ y se enfundan en un INTENSO beso: "Estoy feliz acá"

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegan a Cusco para grabar ‘Los Tinelli’ , bailan folclore y protagonizan beso romántico frente a los medios.

Este domingo 12 de octubre, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegaron a la Ciudad Imperial junto a toda la familia del reconocido conductor argentino, donde grabarán nuevas escenas del reality ‘Los Tinelli’. La llegada generó gran entusiasmo entre los presentes en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete, quienes no dejaron de capturar el momento con sus celulares.

Marcelo Tinelli se sumerge en la cultura peruana

Mientras Milett optó por dirigirse directamente al vehículo que los trasladaría, Tinelli se animó a vivir un momento cultural único: bailó al ritmo de la música folclórica junto a dos danzantes típicos que lo recibieron a la salida del aeropuerto. Con evidente entusiasmo, el conductor argentino demostró su disposición para adaptarse a la tradición cusqueña.

“Nos vamos a Ollantaytambo y después a Machu Picchu”, indicó Marcelo brevemente a los medios. Además, se mostró cómodo con la altura de la Ciudad Imperial: “Estoy feliz y contento acá. Pensé que me chocaría la altura, pero estoy perfecto”, añadió sonriente.

Momento romántico en plena llegada