¡Bebé en camino! Oliver Sonne y su novia muestran la primera ecografía de su bebé y conmueven a todos

El futbolista peruano-danés Oliver Sonne y su novia, Isabella Taulund, sorprendieron a sus seguidores con la noticia más dulce: están esperando a su primer hijo. La pareja eligió sus redes sociales para revelar la gran noticia el 12 de octubre, compartiendo tiernas imágenes que incluyen la primera ecografía y fotografías de la pancita de Isabella, acompañadas del mensaje: “Nuevo en la tripulación”.
El lateral de 24 años, reconocido por su talento en el fútbol y su carisma, recibió una avalancha de felicitaciones de fanáticos y colegas, quienes celebraron no solo la llegada del bebé, sino también el lado más familiar e íntimo de Sonne.
La reacción de los fans tras el anuncio
Los seguidores de Oliver no tardaron en expresar su emoción y creatividad en redes. Entre los comentarios más divertidos y emotivos se leyeron: “El próximo lateral peruano 2048”, “Un nuevo causa”, “Qué alegría, Oliver, el gol más bonito de tu vida”
Estos mensajes reflejan el cariño del público, que ya considera a Sonne como un peruano de corazón, no solo por su nacionalidad, sino por su compromiso con el país y su pasión dentro y fuera del campo.
Compromiso y nuevas etapas de la pareja
El embarazo llega pocas semanas después del romántico anuncio de compromiso de Oliver e Isabella, ocurrido el 16 de junio de 2025 en la Isla Harbour. El futbolista compartió imágenes de la pedida de mano que generaron revuelo en redes y fortalecieron el cariño de sus seguidores, quienes ahora acompañan con entusiasmo el nuevo capítulo que ambos comienzan como pareja y futura familia.
La nueva aventura de Oliver Sonne
Con este anuncio, Oliver Sonne se prepara para asumir su rol como padre primerizo, mientras sigue consolidando su carrera futbolística y su imagen pública. La pareja continúa compartiendo cada momento importante de su vida, sumando seguidores que celebran con ellos cada paso de su historia.