Lo que comenzó como un recorrido gastronómico terminó en una tensa situación para Giacomo Bocchio y su esposa, quien denunció el maltrato en sus redes sociales.

    Giacomo Bocchio vivió un incómodo episodio durante su visita a un mercado de Arequipa junto a su esposa, la chef Brenda Dávila. Lo que comenzó como una tranquila jornada de grabación se transformó en un momento tenso cuando una vendedora reaccionó de forma agresiva.

    Según contó el exconductor de El gran chef: famosos, la situación escaló rápidamente hasta una agresión física que lo dejó visiblemente sorprendido y desconcertado.

    Giacomo Bocchio expone mal trato de vendedora en mercado de Arequipa

    El recorrido por el mercado San Camilo, en Arequipa, compartido por Giacomo Bocchio en su canal de YouTube el 10 de octubre, tenía como finalidad resaltar la variedad de productos locales y la forma en que se disfrutan en la región.

    No obstante, durante la grabación, el chef fue increpado por una vendedora luego de tocar una arracacha, tubérculo que describía con entusiasmo por ser el favorito de su padre. "Joven, no se toca, se malogra. ¿Vas a pagar?", se escucha decir a la mujer, mientras Bocchio pide a su camarógrafo que siga grabando y se aleja junto a su esposa, quien exclama: "Qué locura".

    El episodio fue registrado en video y acompañado de una reflexión sobre la importancia del buen trato en los espacios públicos. "Nos acaban de recontra maltratar. Por eso he hecho tanto énfasis en el buen trato… me ha apretado el brazo, no ha sido cualquier cosa". Aunque intentó cerrar el tema con serenidad, más adelante aprovechó para dejar un mensaje firme sobre la atención que merecen los clientes.

    Giacomo Bocchio reflexiona sobre el trato al cliente y la imagen del Perú

    Más allá del incidente, Giacomo Bocchio aprovechó la situación para reflexionar sobre el papel que desempeñan los vendedores al representar la gastronomía peruana ante turistas y visitantes. “La señora no solo perdió una venta, generó un ambiente súper incómodo”, comentó en sus redes, destacando que el maltrato físico —aunque no le provocó lesiones— fue completamente injustificado. Su mensaje no se centró únicamente en su vivencia personal, sino también en lo que podrían sufrir otros visitantes sin voz ni alcance para denunciar.

    El chef tacneño subrayó la importancia de ofrecer un mejor trato en los mercados, considerados verdaderas vitrinas de la cultura peruana. “Espero que este video sirva para que otras personas en otros mercados del Perú lo piensen y tomen decisiones a favor del país”, concluyó. Muchos de sus seguidores respaldaron sus palabras, señalando que la vendedora actuó de forma inapropiada y que pudo haber manejado la situación de una mejor manera.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

