Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Miembro de Armonía 10 abandona el show cuando le revelaron que cantante de Agua Marina fue herido

Productora deja en shock al revelar audio donde Maju Mantilla pide a Rodríguez gritar su amor: "Estoy desesperada"

Luego de negar una infidelidad y advertir posibles demandas, Maju Mantilla quedó expuesta tras revelarse un audio donde pide a Christian Rodríguez gritar su amor.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Productora deja en shock al revelar audio donde Maju Mantilla pide a Rodríguez gritar su amor: "Estoy desesperada"
    Maju Mantilla | Composición Wapa | Instagram
    Productora deja en shock al revelar audio donde Maju Mantilla pide a Rodríguez gritar su amor: "Estoy desesperada"

    Maju Mantilla volvió a encender las redes al defenderse con indignación de quienes la tildan de mala madre tras dejar el hogar con Gustavo Salcedo. Luego de negar rotundamente haber sido infiel con George Slebi y Christian Rodríguez, la ex Miss Mundo se mostró desafiante; sin embargo, la productora Verónica Alcántara sorprendió al revelar un audio comprometedores que, según afirma, pertenece a la propia voz de Maju.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Maju Mantilla responde a Gustavo Salcedo y aclara si le fue infiel con George Slebi y Christian Rodríguez

    Productora recuerda la existencia de un audio de Maju Mantilla al productor pidiéndole “gritar su amor”

    El programa ‘Chimi Churri’ de Verónica Alcántara vivió un tenso momento el 10 de octubre, luego de que los conductores debatieran sobre el comunicado de Maju Mantilla, en el que la ex Miss Mundo rechazó los ataques de su esposo, quien mostró las supuestas pruebas de su infidelidad con Christian Rodríguez y el actor George Slebi.

    Después de que varios criticaran a Gustavo Salcedo por exponer a la madre de sus hijos sin pensar en los pequeños, ‘La Vitteri’ retó a Verónica Alcántara a mostrar las pruebas contra Maju, como una fotografía; sin embargo, la productora reveló algo aún más contundente que escuchó directamente desde el celular de Salcedo: un comprometedor audio.

    Por primera vez, Alcántara detalló lo que Maju le decía a Christian Rodríguez durante su supuesto romance oculto, asegurando que ella estaba emocionada de que todos conocieran su amor y no le preocupaba lo que pasara con el padre de sus hijos, quien terminó exponiéndola tras reunir las pruebas.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Maju Mantilla dejó su casa con Gustavo Salcedo tras escándalo por presunta infidelidad: "Él se queda con sus hijos

    “¿Tú has visto una prueba de Maju chapándose al productor? Y lo que le decía: ‘mi amor, te amo y que diga, estoy desesperada porque todo el mundo sepa lo que tú y yo tenemos...’. El audio parecía que estaba en el carro”, relató dejando en shock a Norka Ascue, quien no podía creerlo.

    ¿‘Estoy desesperada’? ¿Así?”, respondió completamente sorprendida. Tras ello, ‘La Mackyna’ lanzó una fuerte reflexión sobre la conducta tanto de Maju como de Gustavo, señalando que ambos expusieron a sus hijos al protagonizar escándalos siendo figuras públicas.

    Como dice Norka, la última palabra la tiene la mujer. Cuando tienes hijos tienes que pensar. Yo aún no he tenido la dicha (de ser padre). Antes de hacer cualquier cosa, yo pienso, ¿me entiendes?”, añadió.

    Cabe recordar que, hace algunos días, Magaly Medina difundió audios de Gustavo Salcedo en los que relataba las conversaciones entre Maju y el actor George Slebi, además de mostrar imágenes comprometedoras.

    Yo encontré un montón de chats porque ellos grababan todo el día. Yo tengo todas las llamadas, esto es con este pata George. ‘Gracias churro, pásalo rico en el mar, gracias lindo, váyanse a Barranco, corazón, ¿qué puedo hacer?’”, reveló en exclusiva para la ‘Urraca’.

    SOBRE EL AUTOR:
    Productora deja en shock al revelar audio donde Maju Mantilla pide a Rodríguez gritar su amor: "Estoy desesperada"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Flavia Laos quiebra su silencio ante detección de enfermedad incurable: "No podemos controlar"

    Maju Mantilla responde a Gustavo Salcedo y aclara si le fue infiel con George Slebi y Christian Rodríguez

    Impactante video de Christian Domínguez revela el verdadero vínculo con hija de Pamela Franco en fiesta junto a Karla Tarazona

    Reinaldo Dos Santos confirma en vivo que José Jerí tiene los días contados en el gobierno y revela al nuevo presidente

    Emilia Drago compartió la DOLOROSA condición que padece su hija de 5 años con Diego Lombardi: "Requería el uso de arnés"

    Lo más vistos en Farándula

    Paolo Hurtado reaparece con Rosa Fuentes y le grita su amor frente a todos tras infidelidad: "¡Rosa, yo te amo!"

    Miembro de Armonía 10 abandona el show cuando le revelaron que cantante de Agua Marina fue herido

    Hija de Christian Domínguez LLORÓ DESGARRADORAMENTE tras ver que su papá pedía PERDÓN a Karla y no a ella

    Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a convertirse en empresaria y casarse con un peruano

    Hija de Christian Domínguez sorprende al revelar cómo es su verdadera relación con Pamela Franco: "Por todos lados"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;