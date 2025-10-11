Luego de negar una infidelidad y advertir posibles demandas, Maju Mantilla quedó expuesta tras revelarse un audio donde pide a Christian Rodríguez gritar su amor.

Maju Mantilla volvió a encender las redes al defenderse con indignación de quienes la tildan de mala madre tras dejar el hogar con Gustavo Salcedo. Luego de negar rotundamente haber sido infiel con George Slebi y Christian Rodríguez, la ex Miss Mundo se mostró desafiante; sin embargo, la productora Verónica Alcántara sorprendió al revelar un audio comprometedores que, según afirma, pertenece a la propia voz de Maju.

Productora recuerda la existencia de un audio de Maju Mantilla al productor pidiéndole “gritar su amor”

El programa ‘Chimi Churri’ de Verónica Alcántara vivió un tenso momento el 10 de octubre, luego de que los conductores debatieran sobre el comunicado de Maju Mantilla, en el que la ex Miss Mundo rechazó los ataques de su esposo, quien mostró las supuestas pruebas de su infidelidad con Christian Rodríguez y el actor George Slebi.

Después de que varios criticaran a Gustavo Salcedo por exponer a la madre de sus hijos sin pensar en los pequeños, ‘La Vitteri’ retó a Verónica Alcántara a mostrar las pruebas contra Maju, como una fotografía; sin embargo, la productora reveló algo aún más contundente que escuchó directamente desde el celular de Salcedo: un comprometedor audio.

Por primera vez, Alcántara detalló lo que Maju le decía a Christian Rodríguez durante su supuesto romance oculto, asegurando que ella estaba emocionada de que todos conocieran su amor y no le preocupaba lo que pasara con el padre de sus hijos, quien terminó exponiéndola tras reunir las pruebas.

“¿Tú has visto una prueba de Maju chapándose al productor? Y lo que le decía: ‘mi amor, te amo y que diga, estoy desesperada porque todo el mundo sepa lo que tú y yo tenemos...’. El audio parecía que estaba en el carro”, relató dejando en shock a Norka Ascue, quien no podía creerlo.

“¿‘Estoy desesperada’? ¿Así?”, respondió completamente sorprendida. Tras ello, ‘La Mackyna’ lanzó una fuerte reflexión sobre la conducta tanto de Maju como de Gustavo, señalando que ambos expusieron a sus hijos al protagonizar escándalos siendo figuras públicas.

“Como dice Norka, la última palabra la tiene la mujer. Cuando tienes hijos tienes que pensar. Yo aún no he tenido la dicha (de ser padre). Antes de hacer cualquier cosa, yo pienso, ¿me entiendes?”, añadió.

Cabe recordar que, hace algunos días, Magaly Medina difundió audios de Gustavo Salcedo en los que relataba las conversaciones entre Maju y el actor George Slebi, además de mostrar imágenes comprometedoras.