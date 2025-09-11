Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡Atención afiliados! Retiro AFP 2025 tendría nueva fecha de debate: así podrías acceder a S/21,450

Christian Rodríguez Portugal: ¿Quién es el productor vinculado a Maju Mantilla en una relación extramarital?

Gustavo Salcedo reveló a Magaly TV que Maju Mantilla mantuvo un romance extramatrimonial de dos años con el productor Christian Rodríguez Portugal, generando un escándalo que sacude la televisión peruana.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Christian Rodríguez Portugal: ¿Quién es el productor vinculado a Maju Mantilla en una relación extramarital?
    Christian Rodríguez Portugal fue relacionado en un romance con Maju Mantilla. | Composición Wapa.
    Christian Rodríguez Portugal: ¿Quién es el productor vinculado a Maju Mantilla en una relación extramarital?

    La expareja de la exreina de belleza Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, rompió el silencio y confirmó a Magaly TV, La Firme que su esposa sostuvo un romance paralelo con Christian Rodríguez Portugal, productor del programa "Arriba Mi Gente". Según sus declaraciones, la relación se habría prolongado por dos años, generando gran controversia en el mundo del espectáculo.

    ¿Quién es Christian Rodríguez Portugal, el señalado productor de TV?

    El nombre de Christian Rodríguez Portugal salió a la luz tras ser señalado por Gustavo Salcedo como la persona que habría mantenido un vínculo extramatrimonial con Maju Mantilla. Con 49 años, Rodríguez cuenta con una larga trayectoria en televisión, con experiencia previa en América TV y actualmente como parte del equipo de Arriba Mi Gente.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Gustavo Salcedo confirma que Maju Mantilla lo venía engañando desde hace dos años con productor de Latina, según Magaly

    Lo más polémico del caso, según reveló el programa de espectáculos, es que el productor tendría pareja, lo que añade un ingrediente adicional al escándalo. Ante los intentos del equipo de Magaly TV de obtener su versión vía WhatsApp, Rodríguez decidió no responder, lo que avivó aún más las especulaciones.

    Las palabras de Gustavo Salcedo sobre la supuesta relación

    Durante la emisión del programa, Magaly Medina informó que conversó directamente con Gustavo Salcedo para conocer su versión. El empresario no dudó en confirmar lo que hasta entonces era un rumor: “Hemos llamado a Gustavo Salcedo para que él nos confirme si esta información es cierta o no. Él nos ha confirmado que esta relación extramatrimonial se mantuvo por espacio de 2 años”, explicó la conductora.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Gustavo Salcedo confirma que Maju Mantilla lo venía engañando desde hace dos años con productor de Latina, según Magaly

    Con estas declaraciones, se fortalece la hipótesis de un triángulo amoroso que marcaría un quiebre definitivo en la relación entre la exMiss Mundo y Salcedo, cuya vida matrimonial ha estado constantemente bajo la lupa mediática.

    SOBRE EL AUTOR:
    Christian Rodríguez Portugal: ¿Quién es el productor vinculado a Maju Mantilla en una relación extramarital?
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Mario Irivarren pasa lamentable pérdida y expone que fue él quien tuvo que revelarle la noticia a su madre

    Maju Mantilla se defiende tras ser señalada de infiel por Gustavo Salcedo: "No hables de cosas"

    Gustavo Salcedo confirma que Maju Mantilla lo venía engañando desde hace dos años con productor de Latina, según Magaly

    Gustavo Salcedo rompe su silencio y filtra insólita "verdad" sobre separación con Maju Mantilla

    ¿NO VA MÁS? Programa 'Andrea' de Andrea Llosa saldría de la TV en octubre

    Lo más vistos en Farándula

    Allison Pastor y Erick Elera: se revela lo que hicieron antes de que Milena Zárate filtre las intenciones verdaderas de Randol Pastor

    Susana Alvarado frena a animador de Corazón Serrano tras iniciar romance con Paco Bazán

    Juliana Oxenford conmueve con mensaje de despedida a Jaime Chincha tras su fallecimiento: "Te voy a extrañar"

    Tula Rodríguez enfurece con su papá tras enterarse que le habría sido infiel a su mamá fallecida

    Paco Bazán toma radical decisión en medio de enfrentamiento contra Reimond Manco y críticas de Magaly Medina

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;