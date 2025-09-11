Christian Rodríguez Portugal: ¿Quién es el productor vinculado a Maju Mantilla en una relación extramarital?

Gustavo Salcedo reveló a Magaly TV que Maju Mantilla mantuvo un romance extramatrimonial de dos años con el productor Christian Rodríguez Portugal , generando un escándalo que sacude la televisión peruana.

La expareja de la exreina de belleza Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, rompió el silencio y confirmó a Magaly TV, La Firme que su esposa sostuvo un romance paralelo con Christian Rodríguez Portugal, productor del programa "Arriba Mi Gente". Según sus declaraciones, la relación se habría prolongado por dos años, generando gran controversia en el mundo del espectáculo.

¿Quién es Christian Rodríguez Portugal, el señalado productor de TV?

El nombre de Christian Rodríguez Portugal salió a la luz tras ser señalado por Gustavo Salcedo como la persona que habría mantenido un vínculo extramatrimonial con Maju Mantilla. Con 49 años, Rodríguez cuenta con una larga trayectoria en televisión, con experiencia previa en América TV y actualmente como parte del equipo de Arriba Mi Gente.

Lo más polémico del caso, según reveló el programa de espectáculos, es que el productor tendría pareja, lo que añade un ingrediente adicional al escándalo. Ante los intentos del equipo de Magaly TV de obtener su versión vía WhatsApp, Rodríguez decidió no responder, lo que avivó aún más las especulaciones.

Las palabras de Gustavo Salcedo sobre la supuesta relación

Durante la emisión del programa, Magaly Medina informó que conversó directamente con Gustavo Salcedo para conocer su versión. El empresario no dudó en confirmar lo que hasta entonces era un rumor: “Hemos llamado a Gustavo Salcedo para que él nos confirme si esta información es cierta o no. Él nos ha confirmado que esta relación extramatrimonial se mantuvo por espacio de 2 años”, explicó la conductora.