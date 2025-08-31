Wapa.pe
ES OFICIAL | Esta es la importante noticia para todos los que esperan el retiro AFP 2025

Maju Mantilla sorprende a todos con publicación en pleno divorcio y dolorosa confesión: "No siempre tienes..."

Maju Mantilla sorprendió con una publicación en medio de su divorcio y sus fans no dudaron en mostrarle su respaldo.

    Maju Mantilla sorprende a todos con publicación en pleno divorcio y dolorosa confesión: "No siempre tienes..."
    Maju Mantilla
    Maju Mantilla sorprende a todos con publicación en pleno divorcio y dolorosa confesión: "No siempre tienes..."

    Maju Mantilla atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras el anuncio de divorcio de su aún esposo, Gustavo Salcedo. A ello se suma otro doloroso proceso familiar que la mantiene afectada emocionalmente. Sin embargo, la exreina de belleza no ha dejado que la tristeza opaque su fortaleza y decidió enfocarse en su bienestar, compartiendo con sus seguidores su nueva rutina saludable y de disciplina.

    wapa.pe

    Maju Mantilla sorprende con publicación en medio de dolorosa situación

    Hace unos días trascendió que un familiar cercano de Maju Mantilla atraviesa un delicado estado de salud, situación que la viene afectando de manera personal. Sin embargo, la conductora demuestra fortaleza y decidió mostrarse activa en redes sociales, compartiendo con sus seguidores parte de su rutina de ejercicios. En su publicación, fue sincera al referirse a su estado de ánimo y confesó:

    wapa.pe

    "Un poco de un día de #trainning... No siempre tienes la misma energía, pero se entrena hasta el final", escribió en la descripción del post.

    De inmediato, sus seguidores reaccionaron con mensajes cargados de aliento y admiración: "Una mejor versión", "Waoooo que fuerza, sigue así reina linda", "Saludos Majito, regresa al atletismo, te veo fuerte", "Hermoso ver a las personas canalizar su energía, me encanta", "Eso Maju. Eres la mejor. Tú puedes", "Eso bella, con todo", fueron algunos de los comentarios más destacados.

    wapa.pe

    Maju Mantilla desmiente rumores de infidelidad de Gustavo Salcedo

    Días atrás, Maju Mantilla volvió a la pantalla en Arriba mi gente y llamó la atención al referirse a su situación personal. La ex Miss Mundo apareció con una actitud optimista, aunque reconoció que atraviesa momentos difíciles tras confirmar su separación de Gustavo Salcedo.

    En cuanto a los rumores que la relacionan con una presunta infidelidad, incluso con el conductor Fernando Díaz, fue clara al negarlo. “Les pido por favor que se dejen de suposiciones, de especulaciones, de juicios erróneos porque no voy a hablar del tema, no lo voy a hacer”, subrayó con firmeza.

    Maju Mantilla sorprende a todos con publicación en pleno divorcio y dolorosa confesión: "No siempre tienes..."
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

