Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Melissa Paredes revela la razón por la que Rodrigo Cuba habría trasquilado el cabello de su hija

Famosa exvedette vende reliquias de su pasado artístico para sobrevivir y afirma: “La antigüedad más preciada soy yo”

Monique Pardo reapareció lejos de los escenarios para revelar que vende objetos de su carrera desde la puerta de su casa, mientras enfrenta una compleja enfermedad cardíaca a los 69 años.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Famosa exvedette vende reliquias de su pasado artístico para sobrevivir y afirma: “La antigüedad más preciada soy yo”
    Monique Pardo vende reliquias de su pasado artístico para poder vivir. | Composición Wapa | Instagram
    Famosa exvedette vende reliquias de su pasado artístico para sobrevivir y afirma: “La antigüedad más preciada soy yo”

    Lejos de los reflectores que marcaron su etapa mediática, Monique Pardo reapareció en el programa Día D con un testimonio que evidencia el fuerte contraste entre su pasado y su presente. La exvedette contó que vende muebles, accesorios y recuerdos de su carrera desde la puerta de su vivienda, hoy convertidos en antigüedades. Esta decisión refleja una realidad atravesada por problemas de salud y una vida cotidiana marcada por la soledad.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Jota Benz le propuso matrimonio a Angie Arizaga en Roma durante un viaje romántico frente al Coliseo: "Mil veces sí"

    Monique Pardo vende reliquias de su pasado artístico

    En una reciente emisión del programa Día D se presentó una entrevista exclusiva a Monique Pardo, quien actualmente enfrenta una insuficiencia cardíaca tricúspidea. La exvedette peruana contó que hoy se desempeña como “anticuaria”, ya que vende muebles, cuadros y objetos decorativos de su vivienda como parte de su sustento.

    Asimismo, la artista decidió desprenderse de obras y recuerdos vinculados a su trayectoria sobre los escenarios. Pese a ello, la conocida como La diva del Perú hizo una singular precisión al señalar que “la antigüedad más preciada soy yo”.

    Cabe recordar que meses atrás se informó que América Televisión y Gisela Valcárcel debían otorgarle una indemnización de S/ 30 mil por daño moral tras el accidente que sufrió en El Artista del Año. No obstante, Monique Pardo expresó su molestia por el monto, al considerar que resulta insuficiente para afrontar su situación actual.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Magaly Medina revela la razón por la que prefirió operarse en Argentina y no en Perú: “No me gustaron...”

    Monique Pardo muestra su realidad lejos del brillo artístico

    En 2023, Monique Pardo abrió las puertas de su vivienda al programa Todo se filtra, permitiendo que las cámaras mostraran la realidad que enfrenta en la actualidad. Aunque al principio se mostró reacia, la exvedette optó por relatar su versión y evidenciar que atraviesa una etapa compleja, muy distante de la imagen de una figura artística consolidada.

    En el informe difundido por Panamericana Televisión se apreciaron numerosos objetos acumulados, vestuarios antiguos de sus shows y espacios deteriorados del inmueble, como paredes, suelos y la cocina. Aun así, Monique dejó en claro que no siente vergüenza por su situación y sostuvo que todo forma parte de su recorrido personal, destacando que se considera “una mujer limpia de corazón”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Famosa exvedette vende reliquias de su pasado artístico para sobrevivir y afirma: “La antigüedad más preciada soy yo”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Hermano de Rodrigo Cuba rompe su silencio y lanza potente mensaje tras polémica por el cabello de la hija de Melissa Paredes

    Melissa Paredes revela la razón por la que Rodrigo Cuba habría trasquilado el cabello de su hija

    Así luce hoy la CASA de PLAYA de Gisela Valcárcel: el impactante antes y después que dejó en shock a sus fans

    Hermano de Christian Cueva expone a Pamela Franco por regalo que no sería de ‘Aladino’

    Jota Benz le propuso matrimonio a Angie Arizaga en Roma durante un viaje romántico frente al Coliseo: "Mil veces sí"

    Lo más vistos en Farándula

    Esposa de Pantera Zegarra arremete contra Rodrigo Cuba por arruinar el cabello de su hija y, ¿culpa a Ale Venturo?: “Hijo ajeno…”

    Jossmery Toledo ingresó a reality en Miami y protagonizó insólito momento con su compañero: "Es mi ..."

    Nicola Porcella causa revuelo al hablar de su ex Angie Arizaga y revela verdad oculta: "Ninguno de los dos..."

    Esta es la impactante transformación de Kina Malpartida: De ser campeona mundial y chica reality a desaparecer de la TV

    Susana Alvarado recibe costoso obsequio de fan en show y redes comparan con su pareja: "Y Bazán solo un ramo de flores"

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 44.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;