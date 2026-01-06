Monique Pardo reapareció lejos de los escenarios para revelar que vende objetos de su carrera desde la puerta de su casa, mientras enfrenta una compleja enfermedad cardíaca a los 69 años.

Lejos de los reflectores que marcaron su etapa mediática, Monique Pardo reapareció en el programa Día D con un testimonio que evidencia el fuerte contraste entre su pasado y su presente. La exvedette contó que vende muebles, accesorios y recuerdos de su carrera desde la puerta de su vivienda, hoy convertidos en antigüedades. Esta decisión refleja una realidad atravesada por problemas de salud y una vida cotidiana marcada por la soledad.

Monique Pardo vende reliquias de su pasado artístico

En una reciente emisión del programa Día D se presentó una entrevista exclusiva a Monique Pardo, quien actualmente enfrenta una insuficiencia cardíaca tricúspidea. La exvedette peruana contó que hoy se desempeña como “anticuaria”, ya que vende muebles, cuadros y objetos decorativos de su vivienda como parte de su sustento.

Asimismo, la artista decidió desprenderse de obras y recuerdos vinculados a su trayectoria sobre los escenarios. Pese a ello, la conocida como La diva del Perú hizo una singular precisión al señalar que “la antigüedad más preciada soy yo”.

Cabe recordar que meses atrás se informó que América Televisión y Gisela Valcárcel debían otorgarle una indemnización de S/ 30 mil por daño moral tras el accidente que sufrió en El Artista del Año. No obstante, Monique Pardo expresó su molestia por el monto, al considerar que resulta insuficiente para afrontar su situación actual.

Monique Pardo muestra su realidad lejos del brillo artístico

En 2023, Monique Pardo abrió las puertas de su vivienda al programa Todo se filtra, permitiendo que las cámaras mostraran la realidad que enfrenta en la actualidad. Aunque al principio se mostró reacia, la exvedette optó por relatar su versión y evidenciar que atraviesa una etapa compleja, muy distante de la imagen de una figura artística consolidada.