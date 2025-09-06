El chef Giacomo Bocchio afirmó que la Marraqueta que compite por Chile en el Mundial de Desayunos tiene origen tacneño, causando sorpresa y debate.

La fiebre del Mundial de Desayunos de Ibai ha encendido la curiosidad y polémica gastronómica. Giacomo Bocchio, chef peruano y exjuez de El gran chef famosos, se volvió tendencia al afirmar que la marraqueta, pan chileno que competirá contra el pan con chicharrón peruano, es típica de Tacna. La declaración se dio en Instagram, donde los usuarios votaban y etiquetaban al chef para confirmar el origen del popular pan, generando debate.

Giacomo Bocchio aseguró que la marraqueta es típica de Tacna

Tras ser consultado en Instagram sobre el origen de la marraqueta, Giacomo Bocchio respondió: “Revisen el video del picante a la tacneña en mi canal de YouTube, lo he explicado varias veces. La marraqueta que más me gusta es la de Tacna, sin duda”, comentario que superó los 2.000 ‘me gusta’.

En el video, Bocchio detalló que este pan, muy común en los desayunos chilenos, proviene de Tacna. “La marraqueta, típica de Tacna. Su nombre se encuentra desde Chile hasta Bolivia”, señaló, aclarando que nació en Antofagasta por los hermanos panaderos franceses llamados Marraquet, y que hoy su nombre se ha difundido en Chile, Bolivia e incluso Chiclayo.

Ibai prueba y queda fascinado con la gastronomía peruana

Más allá de la controversia, Ibai también se adentró en la gastronomía peruana. En su canal de YouTube, visitó el restaurante Yakumanka, del reconocido chef Gastón Acurio en Barcelona, donde degustó platos típicos de Perú. Comenzó con bebidas como la chicha morada y el pisco sour, quedando impresionado por su frescura y sabor: “El Pisco Sour está buenísimo, sabe como limonada con un toque de alcohol, te lo tomas y ni te das cuenta”, comentó.