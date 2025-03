Gamille Ode ha dado un gran paso en su camino profesional al unirse a una reconocida aerolínea, una noticia que ha colmado de felicidad a su familia. Su madre, Mariella Zanetti , no tardó en compartir este acontecimiento con sus seguidores, resaltando el esfuerzo y la perseverancia de su hija. Con un mensaje lleno de emoción, la actriz expresó lo orgullosa que se siente de verla alcanzar sus metas y continuar forjando su futuro con determinación.

A través de su cuenta de Instagram, la participante de ‘El Gran Chef Famosos’ publicó una imagen con un breve mensaje donde no pudo contener su alegría: “¡Síiiii, felicidades, hijita! ¡Lo lograste! ¡Gracias Dios! Tu esfuerzo y dedicación tuvieron sus frutos”, se lee en el mensaje.

Por su parte, en su cuenta de Facebook la orgullosa madre también publicó la foto donde se puede ver a su hija acompañada con el resto de sus compañeros y escribió: “¡Felicidades hijita tus noches y madrugadas de estudio y esfuerzo dieron resultados! Gracias a la vida a Dios por sobre todas las cosas me siento muy orgullosa de ti”.

La exvedette y actriz cómica celebró a inicios de 2025 que su hija había culminado us estudios en Turismo, Hotelería y Gastronomía. Tras finalizar su carrera, Mariella se mostró a favor de apoyar a su hija a seguir luchando por sus sueños, aunque eso implicara tener que irse del país para hacerlo.

“Ella todavía sigue viviendo conmigo. No estoy preparada para cuando decida irse. Ninguna madre estará preparada nunca para que sus hijos se vayan, pero es parte de la vida”, dijo en conversación con Infobae.

“Igual ella quiere independizarse. Ella tiene sus propios planes, también tiene planes de irse fuera a seguir creciendo. Yo estoy de acuerdo con que ella conozca otros países, crezca y avance. Yo no me voy a interponer en sus pasos. Como le he dicho a ella, siempre voy estar al lado de ella, aunque sea por llamada de teléfono”, añadió en ese entonces.