Rosángela se autoproclama “primera dama” en Esto es Guerra, pero Patricio Parodi la 'cuadra': "Por mi lado no es"

Rosángela Espinoza causa revuelo tras juramentación de José Jerí y se autoproclama “primera dama” en Esto es Guerra ; Patricio Parodi aclara todo.

La modelo y figura mediática Rosángela Espinoza se convirtió nuevamente en tendencia luego de la juramentación de José Jerí Oré como presidente del Perú, tras la vacancia de Dina Boluarte la madrugada del 10 de octubre. La atención se centró en una publicación antigua que vinculó a la modelo con el mandatario y desató especulaciones en redes sociales.

Un post de Facebook de 2021, compartido por José Jerí, mostraba al entonces congresista junto a Rosángela durante un evento y decía: “Hasta que la conociste en un evento (al cual casi no llegas). Sueño cumplido. Conaco, cumplidor de sueños”.

La publicación, aparentemente anecdótica, se viralizó rápidamente, y la modelo pasó a ser tendencia en X (antes Twitter) y TikTok. La foto corresponde a un evento de la Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO), donde ambos coincidieron de manera protocolar.

Rosángela se autoproclama “primera dama” en Esto es Guerra

Durante la emisión del programa ‘Esto es Guerra’ del 10 de octubre, los conductores preguntaron a Rosángela si se consideraba primera dama. Con su característico humor, respondió entre risas: “Exactamente, por eso lo digo”.

El comentario generó carcajadas, pero también la intervención de Patricio Parodi, quien buscó poner límites claros:

“Hay que aclarar, porque por mi lado no es, no va por aquí. ¿A quién se le dice primera dama?”

Parodi enfatizó que dentro del reality no existe tal título, dejando claro que la broma no debía confundirse con la realidad.

Patricio Parodi marca distancia y pone orden

Ante la insistencia de la voz en off, quien continuó bromeando: “Es la primera dama de los Guerreros”,

Parodi corrigió con firmeza: “No, no, de los Guerreros no hay. De Los Guerreros solamente hay brazo derecho y brazo izquierdo. Primera dama no hay, ¿okey?”

Su intervención fue aplaudida por la audiencia y generó comentarios positivos sobre su capacidad para establecer límites en el programa.

Reacciones de la audiencia y redes sociales

El intercambio entre Rosángela y Parodi se convirtió en tema viral. Algunos usuarios destacaron la personalidad de la modelo: “Rosángela siempre aprovechando el momento, una reina del show”.

Otros valoraron la postura de Parodi: “Patricio poniéndole límites, bien ahí. No todo se presta para la broma”.