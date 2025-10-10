Hija de Marcelo Tinelli estalla tras llegar al Perú con Milett Figueroa y su papá: "Ni un día y no puedo más"

Wapa.pe
Candelaria Tinelli causó revuelo tras su llegada al Perú junto a Milett Figueroa y su padre, Marcelo Tinelli. Su mensaje alarmó a todos.

    Marcelo Tinelli dejó en claro que su romance con Milett Figueroa continúa firme luego de una corta separación. El presentador argentino arribó al Perú acompañado de sus hijas y de su pareja para grabar nuevas escenas de la segunda temporada de su reality. Sin embargo, fue una de sus hijas quien acaparó miradas al compartir una sorprendente confesión durante su estadía en tierras peruanas.

    Hija de Marcelo Tinelli sufre tras llegar al Perú

    A través de sus redes sociales, el reconocido Marcelo Tinelli se mostró muy emocionado por su llegada a Lima junto a su pareja. Sin embargo, la situación fue distinta para su hija Candelaria Tinelli, quien utilizó su cuenta oficial de Instagram para confesar que no se sentía bien, pues extrañaba profundamente a su mascota.

    No pasó ni un día y ya no puedo más de lo que la extraño a mi enana. Cada vez me cuesta más separarme de mis bebés”, escribió en sus historias, acompañando el mensaje con una foto de su mascota. Así, la influencer argentina dejó ver su tristeza.

    No obstante, antes de su emotiva confesión, Candelaria compartió imágenes desde el exclusivo restaurante Astrid y Gastón, donde habría cenado junto a su padre y Milett Figueroa.

    Marcelo Tinelli se retracta y asegura relación con Milett Figueroa

    Marcelo Tinelli sorprendió nuevamente al público al retractarse de su anuncio de separación con Milett Figueroa. Apenas seis días después de confirmar en vivo el fin de su romance, el conductor argentino aclaró que su relación con la modelo peruana sigue más firme que nunca.

    “¿Quién le dijo que yo estoy soltero? Yo estoy de novio”, afirmó durante su pódcast Estamos de paso, emitido el 30 de septiembre. Con estas palabras, Tinelli puso fin a los rumores que surgieron tras su entrevista con Ángel de Brito, donde había dejado entrever una ruptura con Milett. La pareja, al parecer, sigue unida y enamorada.

