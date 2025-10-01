Marcelo Tinelli SE RETRACTA y asegura que relación con Milett Figueroa es más fuerte que nunca: "Estoy de novio"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Marcelo Tinelli sorprendió al público al desmentir su reciente anuncio de separación con Milett Figueroa. Apenas seis días después de haber confirmado en vivo el fin de su relación, el conductor argentino decidió aclarar la situación y confirmó que sigue en pareja con la modelo peruana.
“¿Quién le dijo que yo estoy soltero? Yo estoy de novio”, afirmó Tinelli durante su pódcast Estamos de paso el 30 de septiembre, dejando en claro que su romance de dos años continúa, a pesar de los rumores que circularon tras su entrevista con Ángel de Brito.
El error de Marcelo Tinelli y la conversación pendiente
Durante el episodio, uno de los miembros del equipo preguntó directamente sobre su estado sentimental. Tinelli reconoció haber cometido un error al anunciar su separación y mencionó que aún tenían temas pendientes por conversar:
"¿Usted no vio la nota de Ángel de Brito?", comentó, reafirmando que su relación con la exchica reality peruana sigue en pie y que su vínculo no ha sufrido ningún quiebre definitivo.
Milett Figueroa confirma que todo sigue bien
Por su parte, Milett Figueroa se pronunció durante su paso por la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2025. La modelo, quien también fue nominada como jurado del reality Bailando, aseguró a la prensa que la relación continúa sin problemas.
“Estamos bien, estamos conversando porque se dijeron algunas cosas que llegaron un poco lejos. Pero como toda pareja, se tiene discusiones, aunque no me molestó nada”, declaró Milett con una sonrisa, mostrando tranquilidad ante las especulaciones mediáticas.
La aclaración de ambos pone fin a las dudas sobre su estado sentimental y confirma que, pese a los rumores, su relación sigue vigente y consolidada.