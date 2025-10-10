Hija del fundador de Agua Marina se pronuncia desde la clínica: “Sigamos orando por la pronta recuperación de todos”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La hija de uno de los fundadores de Agua Marina, Leslie Quiroga, se pronunció públicamente tras el violento atentado que sufrió la agrupación durante su presentación en el Círculo Militar de Chorrillos.
Mediante un emotivo mensaje difundido en sus redes sociales, Leslie expresó su gratitud por las muestras de cariño y oraciones recibidas, además de confirmar que su padre se encuentra fuera de peligro.
“Amigos y familiares, agradecemos de todo corazón sus mensajes, preocupación y oraciones por mi papá Lucho. En este momento está estable y fuera de peligro. Por las circunstancias no podemos responder a todos, pero sentimos su apoyo. Sigamos orando por cada una de las personas afectadas en este terrible hecho. Un abrazo y bendiciones para todos”, escribió la hija del músico.
Según informó América TV, los familiares de los heridos llegaron de madrugada a la clínica Maison de Santé del Sur para acompañar a los integrantes del grupo. El doctor Carlos Navarro, vocero del centro médico, indicó que tanto Luis como Manuel Quiroga se encuentran estables y continúan bajo observación médica.
4 miembros resultan heridos en pleno show tras ataque armado
El incidente ocurrió mientras Agua Marina ofrecía su espectáculo en vivo, tras la presentación de la Orquesta Zaperoco del Callao. En los videos difundidos se observa cómo una ráfaga de disparos sorprendió tanto a los músicos en el escenario como al público, que reaccionó con desconcierto.
En medio del caos, el director de la agrupación, José Quiroga, se retiró del escenario al notar que sus compañeros corrían para ponerse a salvo. Entre los heridos figuran Luis y Manuel Quiroga, el animador Wilson “Willy” Ruiz Julca y el tecladista César Augusto More Nizama, quien recibió un impacto de bala en el pecho. El músico fue llevado inicialmente a un hospital en Chorrillos y luego trasladado al Hospital Guillermo Almenara para atención especializada.