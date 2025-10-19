La hija del cumbiambero reveló que, ante los rumores de reconciliación con Karla Tarazona, su padre le aseguró que eso no ocurriría.

En un reciente en vivo por TikTok, Camila, la hija mayor de Christian Domínguez, sorprendió al revelar detalles inéditos sobre su relación con su padre. La joven contó que, cuando surgieron los rumores de una posible reconciliación con Karla Tarazona, decidió hablar directamente con él, pero su respuesta fue tajante. Según Camila, su padre le dejó claro que esa posibilidad estaba completamente descartada, recordando cada palabra sobre su entonces pareja.

Hija de Domínguez revela engaño y rompe en llanto

A través de un en vivo en TikTok, la joven explicó por qué deseaba que no fueran ciertos los rumores sobre un nuevo romance entre su padre y la conductora del programa ‘Préndete’.

“Para cuando empiezan los rumores, yo le dije: ‘Espero que los rumores de que estás con Karla no sean ciertos porque no creo que vuelvas con una persona con la que uno, pasaron muchos problemas antes y dos, la primera vez que estuviste con ella, pasaron problemas conmigo y las cosas malas que pasaron conmigo’, porque yo era chiquita”, reveló.

De acuerdo con la hija del cumbiambero, él negó la posibilidad de retomar una relación con Karla Tarazona; sin embargo, ahora está convencida de que nada de lo que él le dijo fue cierto.

“Él me dijo que no, que eso nunca iba a pasar, que tal cosa, mil cosas me dijo, que no terminaron siendo ciertas”, añadió la joven, quien rompió en llanto durante la transmisión, asegurando que no suplicará por el amor de Domínguez.

Hija de Domínguez revela detalles de infidelidad a Pamela Franco

Por otro lado, la hija mayor de Christian Domínguez relató la conversación que mantuvo con su padre cuando fue captado por ‘Magaly TV La Firme’, siendo infiel a Pamela Franco. Según comentó, ha sido ella quien ha tenido que enfrentar las consecuencias de las acciones de su progenitor.

“El tema de la infidelidad de mi papá a Pamela, yo le dije que la perjudicada era yo porque tenía que ir al colegio, que tenía que sobrellevar el bullying por lo que mi papá hacía y no tengo por qué recibir lo que recibo cada vez que mi papá comete este error cada tres años”, señaló.