Tras el llanto de su hija y su dura confesión sobre el “karma”, Christian Domínguez sorprende con inesperado mensaje en plena crisis familiar.

La hija mayor de Christian Domínguez conmovió profundamente a sus seguidores al romper en llanto durante una transmisión en TikTok, donde confesó que renunciaba a seguir buscando el amor de su padre. Con voz entrecortada, reveló que él ya había elegido formar una familia junto a Karla Tarazona.

Sin embargo, poco después de sus emotivas palabras, el cantante reapareció en redes sociales con una publicación inesperadamente alegre, generando sorpresa y múltiples reacciones entre los usuarios.

“Supongo que este es el karma de todo lo que ustedes hablaban y decían que yo tenía que pagar por todo eso. Porque desde muy chiquita siempre me dijeron que, por las cosas que hace mi papá, yo iba a recibir un karma. Siempre me lo desearon", expresó Camila Domínguez entre lágrimas, renunciando al amor de su padre, quien hasta el momento no ha tenido el gesto de hablarle para intentar resolver sus diferencias.

Para la joven de 16 años, la indiferencia de su padre representa una especie de castigo por el daño que él habría causado a sus exparejas debido a sus constantes infidelidades cada tres años. Por tal motivo, decidió dejar de insistir en obtener su atención y solo le pidió que cumpla con su pensión, ya que considera que es su obligación.

Sin lugar a dudas, el video generó una gran conmoción entre los usuarios, quienes criticaron duramente a Christian Domínguez por no mostrar el mínimo interés en reconciliarse con su hija y dejar atrás sus diferencias, provocándole así un profundo dolor.

Un detalle que no pasó desapercibido fue que, pocos minutos después de las declaraciones de la adolescente en redes sociales, el cantante reapareció y, lejos de pronunciarse sobre el tema o mostrarse afectado, compartió una publicación que reflejaba total indiferencia ante la situación.

Tras asistir a la iglesia para el ensayo de la primera comunión de su hijo con Karla Tarazona, el artista reposteo una fotografía de ella invitándolo a tomar vino en un restaurante. Con una actitud relajada, Tarazona restó importancia a la polémica, y el músico imitó su comportamiento.