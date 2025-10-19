Wapa.pe
Melania Urbina llora al despedirse de su hija, que se va del Perú a vivir en el extranjero: "Es difícil decir adiós"

Hermano de Christian Cueva revela detalles impactante de su relación con Pamela Franco

Marcial Cueva mostró cómo es su relación con Pamela Franco tras rumores que aseguraban que uno de los hermanos de Christian Cueva no se llevaba bien con la cantante.

    Christian Cueva | Composición Wapa | Instagram
    Marcial Cueva, hermano del futbolista Christian Cueva, volvió a llamar la atención en redes sociales al pronunciarse sobre las recientes polémicas familiares. Esta vez, no solo respondió a las declaraciones de Pamela López, sino que también decidió aclarar cómo es realmente su relación con Pamela Franco.

    Sus palabras generaron revuelo entre los seguidores del ‘Aladino’, pues surgieron en medio de versiones que apuntaban a una supuesta distancia entre la cantante y uno de los hermanos del jugador.

    Hermano de Christian Cueva sorprende con gesto hacia Pamela Franco

    Pamela Franco sorprendió a sus seguidores al compartir una tierna fotografía en su cuenta de Instagram para desearles un buen día. Sin embargo, lo que realmente acaparó la atención fue la inesperada reacción de Marcial Cueva, hermano de Christian Cueva, quien no dudó en dejar su huella en la publicación, demostrando la cercanía que mantiene con la cantante.

    Marcial dejó un comentario que rápidamente generó revuelo entre los usuarios y evidenció la buena relación que mantiene con su cuñada, pese a los rumores sobre tensiones familiares. “Mi causa Morticia de Los Locos Adams”, fue el mensaje que escribió el hermano del futbolista del Emelec, provocando reacciones positivas y destacando el gesto amigable entre ambos personajes.

    Alertan rumores de fin de relación de Cueva con Franco

    Tras las especulaciones sobre una posible ruptura, Pamela Franco y Christian Cueva decidieron poner fin a los rumores al mostrarse nuevamente juntos en redes sociales. Ambos compartieron tiernos mensajes que confirmaron que su relación sigue más fuerte que nunca.

    Te amo”, escribió el futbolista del Emelec, dejando claro que todo marcha bien entre ellos. Ante ello, la exintegrante de Alma Bella no dudó en responderle con cariño: “Qué bonito despertar así. Te amo más, amor”, expresó la cantante.

    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

