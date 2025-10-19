Hermano de Christian Cueva revela detalles impactante de su relación con Pamela FrancoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Marcial Cueva, hermano del futbolista Christian Cueva, volvió a llamar la atención en redes sociales al pronunciarse sobre las recientes polémicas familiares. Esta vez, no solo respondió a las declaraciones de Pamela López, sino que también decidió aclarar cómo es realmente su relación con Pamela Franco.
Sus palabras generaron revuelo entre los seguidores del ‘Aladino’, pues surgieron en medio de versiones que apuntaban a una supuesta distancia entre la cantante y uno de los hermanos del jugador.
Hermano de Christian Cueva sorprende con gesto hacia Pamela Franco
Pamela Franco sorprendió a sus seguidores al compartir una tierna fotografía en su cuenta de Instagram para desearles un buen día. Sin embargo, lo que realmente acaparó la atención fue la inesperada reacción de Marcial Cueva, hermano de Christian Cueva, quien no dudó en dejar su huella en la publicación, demostrando la cercanía que mantiene con la cantante.
Marcial dejó un comentario que rápidamente generó revuelo entre los usuarios y evidenció la buena relación que mantiene con su cuñada, pese a los rumores sobre tensiones familiares. “Mi causa Morticia de Los Locos Adams”, fue el mensaje que escribió el hermano del futbolista del Emelec, provocando reacciones positivas y destacando el gesto amigable entre ambos personajes.
Alertan rumores de fin de relación de Cueva con Franco
Tras las especulaciones sobre una posible ruptura, Pamela Franco y Christian Cueva decidieron poner fin a los rumores al mostrarse nuevamente juntos en redes sociales. Ambos compartieron tiernos mensajes que confirmaron que su relación sigue más fuerte que nunca.
“Te amo”, escribió el futbolista del Emelec, dejando claro que todo marcha bien entre ellos. Ante ello, la exintegrante de Alma Bella no dudó en responderle con cariño: “Qué bonito despertar así. Te amo más, amor”, expresó la cantante.