Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

Hermano de Cueva desata polémica con fuerte post ¿dedicada a Pamela López?: “Lo suyo es elevado: vivir del sudor ajeno”

Marcial Cueva, hermano de ‘Aladino’, encendió la polémica con un mensaje en medio del lío legal entre el pelotero y Pamela López.

    Pamela López vuelve a estar en el centro de la polémica luego de señalar que una persona cercana al círculo de Christian Cueva habría intentado comunicarse con su pareja actual, Paul Michael. Ante estas declaraciones, el hermano del popular ‘Aladino’ decidió no guardar silencio y utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje cargado de dureza que ha dado mucho de qué hablar.

    Marcial Cueva compartió en sus redes sociales un post que no pasó inadvertido y que encendió las alarmas, pues muchos creen que estaría dirigido a la trujillana. La publicación surgió justo en medio de la nueva batalla legal entre su hermano y la empresaria.

    El familiar del jugador del club Emelec escribió:

    Hay quienes, sin haber trabajado un solo día en su vida, logran la proeza de convertirse en expertos en todo, menos en producir algo útil. Vivir durante años abajo el techa de un delincuente les otorgó, según ellos, un doctorado honoris causa en ‘supervivencia de alto nivel’, que no es más que saber comer gratis sin que les agrande la consciencia”.

    Además, añade: “Desde entonces, se dedican a la noche labor de fiscalizar la vida de los demás, como si el mundo estuviera ansioso por conocer la opinión de alguien cuya mayor hazaña es no morirse de hambre gracias al bolsillo ajeno. Lo suyo es elevado: vivir del sudor ajeno, perfeccionando al arte del parasitismo social con la misma dedicación con la que otros perfeccionan un instrumento musical”.

    Pamela López arremete tras mensaje de Marcial Cueva

    Después del fuerte post compartido por el hermano de Christian Cueva, Pamela López no dudó en contestar y lanzó un duro descargo en redes sociales: “La ignorancia y el machismo en su máxima expresión. Qué puedo esperar de un alcohólico, golpeador de mujeres y que le falta el respeto a su propio padre de la peor manera”.

    La empresaria también recordó un episodio de violencia que asegura haber vivido al coincidir con él en una discoteca. “Es capaz de insultar y golpear a cualquier persona, la última vez que lo vi a ese ser despreciable fue en una discoteca en Trujillo, en la que coincidimos y desgraciadamente tuve que pasar por su lado. Ese tipo me mentó la m..., tengo testigo. Mejor de meterse en líos ajenos, vayan a bañarse sarta de cochinos”, señaló.

