Pamela López REVISÓ las redes de Christian Cueva y quedó helada al encontrar fuerte medida en contra de ella | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Pamela López no solo recurrió esta vez a los medios para referirse a Christian Cueva, sino que ella misma utilizó sus redes sociales para responderle directamente, luego de recibir una carta notarial en la que se le acusa de mentir sobre presuntas llamadas de ‘Aladino’ a su actual pareja, Paul Michael.

Pamela López revisa las redes de Cueva y reacciona con sorpresa

La animadora de eventos volvió a generar polémica después de que Paul Michael le mostrara conversaciones donde, según asegura, una persona del entorno cercano de Cueva intentaba contactarlo. Para Pamela, esto sería una maniobra para acercarse a ella y a sus hijos de manera encubierta.

Frente a ello, Cueva negó todo y decidió enviarle una carta notarial. Lo que más llamó la atención fue que Pamela, desde la cuenta de su esposo, compartió la publicación del anuncio legal que el futbolista hizo en redes, en la que también informaba que cambiaba de abogado para contratar al Estudio Jurídico Villaverde, liderado por Zamir Villaverde.

Pamela respondió recordando antecedentes del letrado, mencionando acusaciones de corrupción y un caso en el que habría impedido a un hombre ingresar a su propia vivienda. Pese a reconocer que la nueva defensa de Cueva podría complicar las cosas, dejó claro que seguirá firme. “Bueno... si tengo que lidiar y defenderme de este tipo de personas lo haré siempre con la verdad”, escribió, acompañando el mensaje con un emoji de nariz grande, insinuando que el padre de sus hijos mentía.

Por su parte, Cueva declaró: “A la opinión pública debo indicar que niego tajantemente las afirmaciones vertidas por la señora Pamela López en el programa de Amor y Fuego, por ello tomaré las acciones legales respectivas”, antes de anunciar a su nueva defensa.

Señala a contacto del entorno de Cueva