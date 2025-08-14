Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

Pamela López revisó las redes de Christian Cueva y quedó helada al encontrar fuerte medida en contra de ella

Pamela López se quedó en shock al ingresar a las redes de Christian Cueva.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Pamela López revisó las redes de Christian Cueva y quedó helada al encontrar fuerte medida en contra de ella
    Pamela López REVISÓ las redes de Christian Cueva y quedó helada al encontrar fuerte medida en contra de ella | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Pamela López revisó las redes de Christian Cueva y quedó helada al encontrar fuerte medida en contra de ella

    Pamela López no solo recurrió esta vez a los medios para referirse a Christian Cueva, sino que ella misma utilizó sus redes sociales para responderle directamente, luego de recibir una carta notarial en la que se le acusa de mentir sobre presuntas llamadas de ‘Aladino’ a su actual pareja, Paul Michael.

    Pamela López revisa las redes de Cueva y reacciona con sorpresa

    La animadora de eventos volvió a generar polémica después de que Paul Michael le mostrara conversaciones donde, según asegura, una persona del entorno cercano de Cueva intentaba contactarlo. Para Pamela, esto sería una maniobra para acercarse a ella y a sus hijos de manera encubierta.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Cueva desmiente llamadas a Paul Michael y anuncia acciones legales contra Pamela López

    Frente a ello, Cueva negó todo y decidió enviarle una carta notarial. Lo que más llamó la atención fue que Pamela, desde la cuenta de su esposo, compartió la publicación del anuncio legal que el futbolista hizo en redes, en la que también informaba que cambiaba de abogado para contratar al Estudio Jurídico Villaverde, liderado por Zamir Villaverde.

    wapa.pe

    Pamela respondió recordando antecedentes del letrado, mencionando acusaciones de corrupción y un caso en el que habría impedido a un hombre ingresar a su propia vivienda. Pese a reconocer que la nueva defensa de Cueva podría complicar las cosas, dejó claro que seguirá firme. “Bueno... si tengo que lidiar y defenderme de este tipo de personas lo haré siempre con la verdad”, escribió, acompañando el mensaje con un emoji de nariz grande, insinuando que el padre de sus hijos mentía.

    Por su parte, Cueva declaró: “A la opinión pública debo indicar que niego tajantemente las afirmaciones vertidas por la señora Pamela López en el programa de Amor y Fuego, por ello tomaré las acciones legales respectivas”, antes de anunciar a su nueva defensa.

    Señala a contacto del entorno de Cueva

    En su acusación sobre el supuesto intento de acercamiento, Pamela señaló que los mensajes que recibió Paul Michael provenían del teléfono de un hombre identificado como ‘Mariño’, quien ya había estado vinculado a la familia Cueva López. Según su versión, este sujeto fue quien presentó a Christian Cueva con Pamela Franco. “Cuando me muestra resulta que se trataba de un tipo que se hace llamar Mariño, un tipo chimbotano que por años dejó de hablarle cuando yo me enteré de todo lo que hacían juntos. Él le presentó a la PINOCHA en su casa y actualmente viven juntos en Ecuador”, afirmó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López revisó las redes de Christian Cueva y quedó helada al encontrar fuerte medida en contra de ella
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Hijo de Jefferson Farfán defendió a Melissa Klug en las demandas y futbolista le dio inesperada respuesta

    Ernesto Pimentel conmueve al revelar íntimo dolor por la pérdida de un hijo: "Dejó un vacío muy doloroso"

    Pamela Franco toma radical decisión contra Christian Cueva tras haber llamado a pareja de Pamela López: “Ella está sufriendo”

    Alexandra Hörler rompe el silencio: perdió a su bebé tras fuerte agresión de exgerente de Universitario

    Lucía Oxenford impacta al revelar que sufre enfermedad hereditaria incurable y deja ver cómo la afecta físicamente

    Lo más vistos en Farándula

    Angie Arizaga y Jota Benz dejan el Perú con su bebé por conmovedor motivo: "Parece un sueño"

    Jefferson Farfán recibirá un millón soles de Melissa Klug tras ganarle juicio, según reveló Janet Barboza

    Gisela Valcárcel reúne a su familia y revela su última voluntad antes de su muerte: "No quiero cámaras en mi entierro"

    Suheyn Cipriani revela contudente mensaje tras dolorosa revelación de su mamá

    Christian Cueva NO CALLA al ser acusado de llamar a Paul Michael y toma fuerte medida contra Pamela López

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;