Pamela Franco parece estar atravesando un momento complicado después de eliminar de sus redes sociales las fotografías junto a Christian Cueva. Ante ello, el popular ‘Aladino’ decidió salir al frente para aclarar los rumores, aunque la cantante de cumbia tampoco permaneció en silencio. Por el contrario, sorprendió a sus seguidores con un mensaje cargado de sensibilidad, que muchos interpretaron como una indirecta en medio de la controversia.

Pamela Franco se conmueve tras mensaje de Christian Cueva

Como es sabido, varios seguidores especularon que la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva estaba en crisis; sin embargo, el futbolista disipó los rumores expresándole su cariño públicamente. "Te amo mi amor, hermosa canción", comentó, lo que dejó a todos sorprendidos. Ahora, la artista de cumbia vuelve a llamar la atención con un emotivo mensaje.

"La vida se pone bonita cuando tu decides verla así. Ponle amor a lo que haces, vuélvete tu prioridad. Cree ciegamente en tu potencial, agradece a Dios todo, incluso a lo que todavía no entiendes. La vida cambia cuando uno hace", escribió la intérprete en su cuenta de Instagram.

Todo indica que Pamela Franco busca mantenerse fuerte y enfocada en su carrera musical pese a los rumores mediáticos. Aun así, su publicación no pasó desapercibida y generó múltiples reacciones, pues varios usuarios la asociaron con los supuestos problemas que estaría atravesando con Christian Cueva.

Pamela Franco estaría sufriendo por Cueva, según Pumarica

Una vez más, Pamela Franco vuelve al centro de la polémica después de que Pamela López asegurara que Christian Cueva habría intentado contactar a su pareja, Paul Michael, a través de un intermediario en Ecuador. Frente a ello, Vanessa Pumarica sostuvo que la cantante estaría atravesando un duro momento emocional por verse envuelta nuevamente en escándalos públicos.