Gustavo Salcedo habría amenazado a Maju Mantilla para conciliar

Magaly Medina responde fuerte a Tatiana Astengo por insólito mensaje contra hija de policía

Magaly Medina dio una fuerte crítica a la actriz Tatiana Astengo quien tuvo un cruce de palabras con una mujer policía. 

    La reconocida actriz Tatiana Astengo se convirtió en blanco de críticas tras ser grabada emitiendo una expresión ofensiva hacia un efectivo policial durante la marcha del 15 de octubre en el centro de Lima. En un video que circula en redes sociales, se le oye decir: “A tu hija que la van a v!olar, por apoyar a un Gobierno de violadores”, comentario que desató una ola de indignación tanto entre los usuarios como entre colegas del mundo artístico.

    Magaly Medina critica duramente a Tatiana Astengo

    En la reciente edición de su programa, Magaly Medina se mostró indignada y cuestionó duramente la actitud de la actriz. “Parecía una terruca cualquiera. Tu enemigo no es el policía que está ahí. ¿Cómo le puedes decir a otro peruano algo así? ¿Cómo puedes decirle que a su hija la van a violar?”, expresó la conductora, notablemente afectada por lo ocurrido. Medina enfatizó que las palabras de Astengo revelan una carencia absoluta de empatía y respeto hacia las autoridades.

    PUEDES LEER: Tatiana Astengo y su crítica al ministro de Educación por sus declaraciones por los fallecidos en protesta

    “Da vergüenza ajena”, asegura Magaly

    La presentadora de Magaly TV: La Firme catalogó el comportamiento de la artista como “repudiable” y “fuera de lugar”. “Da vergüenza ajena escuchar a alguien que se hace llamar artista decir algo tan cruel. No hay justificación posible para ese nivel de odio. Ese policía también es un peruano, como tú, como yo, como todos”, sentenció con firmeza.

    Cuestiona a actores que participaron en la protesta

    Aprovechando el tema, la periodista también lanzó un mensaje a los actores que asistieron a la movilización, recordando que esta dejó un fallecido y más de 80 policías heridos. “Salen haciéndose llamar demócratas, pero lo que destilan es odio y rabia. Siempre me pregunto si son artistas o simples oportunistas”, manifestó. Asimismo, señaló que algunos de ellos utilizan causas sociales como una forma de ganar atención mediática.

    Fiel a su estilo frontal, Magaly cerró su intervención con un fuerte mensaje: “Da vergüenza ajena a estos actores que creen tener una bandera moral y se sienten con derecho a insultar. Ustedes ahí mostraron su verdadera personalidad. Vayan a buscar un trabajo decente y no manipulen a los jóvenes que terminan cayendo en la violencia”, expresó con contundencia, dejando clara su postura frente a la polémica.

    Brenda Quiroz

    Brenda Quiroz

