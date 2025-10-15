Wapa.pe
ES OFICIAL | Banco de la Nación te presta hasta S/50.000 para pagar deudas y así podrás obtenerlo

Natalia Salas explota al ver simulación de cicatrices de mastectomía para campañas de cáncer de mama

Natalia Salas cuestionó la autenticidad de campañas que muestran cicatrices simuladas, alzando su voz en la lucha contra el cáncer de mama.

    La denuncia pública de Natalia Salas hacia las marcas y figuras que simulan cicatrices de mastectomía durante el mes de la lucha contra el cáncer de mama ha provocado un amplio debate en redes sociales.

    La actriz, reconocida tanto por su trayectoria en la televisión nacional como por su testimonio como sobreviviente de cáncer de mama, calificó este tipo de acciones como una “burla” y una “falta de respeto” hacia quienes realmente han enfrentado la enfermedad. A través de sus plataformas digitales, Salas se pronunció sobre las campañas y publicaciones que, según su perspectiva, trivializan una experiencia marcada por el dolor y la superación.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Darinka Ramírez se lanza contra Jefferson Farfán por no apoyar así a su hija: "No le pido ni un sol"

    Indignación de Natalia Salas ante la simulación de cicatrices de cáncer de mama

    En el marco de las iniciativas de concienciación sobre el cáncer de mama, Natalia Salas utilizó su cuenta de Instagram para expresar su molestia frente a la práctica de algunas marcas y personalidades de maquillarse cicatrices de mastectomía. En un extenso comunicado, la actriz mostró su propia cicatriz y cuestionó la autenticidad y el verdadero impacto de estas representaciones.

    Natalia Salas habla sobre el cáncer de mama
    Natalia Salas habla sobre el cáncer de mama

    “Sería hermoso que no maquillen a personas conocidas para simular la cicatriz de una mastectomía. Porque les cuento que la rayita pintada que les han hecho por encima de sus mamas reales, NO se parece en nada. Además, no vamos por la vida enseñando la cicatriz”, afirmó Salas.

    La intérprete remarcó que ninguna mujer que ha pasado por una cirugía de este tipo muestra su cicatriz de forma espontánea, y rechazó el uso de imágenes falsas para representar la experiencia del cáncer de mama. “¿Saben lo que impacta emocional y psicológicamente en una mujer tener que ser mutilada? Ninguna de las mujeres que sale en ese video ha sido extirpada”, señaló en su mensaje.

    Salas advirtió que estas representaciones superficiales no solo distorsionan la realidad, sino que también pueden causar daño a las mujeres que han vivido el proceso real de una mastectomía. Asimismo, criticó que algunas empresas aborden el tema de manera pasajera, limitando su compromiso al mes de octubre. “Me repugna los que se acolleran y/o solo se acuerdan del cáncer en octubre. La gente es diagnosticada todo el año: no solo en octubre”, enfatizó.

    Su mensaje generó una ola de apoyo por parte de seguidores y pacientes oncológicos, quienes destacaron la necesidad de un enfoque más empático, auténtico y constante en la comunicación sobre el cáncer de mama.Humanize 398 words

    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

