“No puedo tener más hijos porque estoy inducida a la menopausia. Puede ser por 5 años o 10 años. Aún no se sabe. Podría dejar de estarlo a los 43 años o más. Ya sería muy tarde para mí. Quedó descartado el sueño de un hijito más cuando me dieron la noticia de la inducción a la menopausia...Tengo más que suficiente con mi Leandro", explicó la actriz sobre la razón médica que no le permitiría agrandar la familia.