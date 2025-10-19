Melissa Klug anuncia el FIN DE SU RELACIÓN con Jesús Barco y luego borra el comunicado: “Hoy elijo seguir mi camino con amor propio”

La empresaria Melissa Klug volvió a ser tendencia tras publicar —y minutos después eliminar— un comunicado en el que confirmaba su ruptura definitiva con Jesús Barco, padre de su última hija.

El mensaje, compartido a través de sus historias de Instagram, fue borrado rápidamente sin explicación, lo que generó una ola de especulaciones entre sus seguidores. Muchos interpretaron el gesto como una muestra de arrepentimiento o una posible reconciliación en puerta.

Pese a la eliminación, el texto fue capturado por varios medios, revelando las palabras con las que la popular “Blanca de Chucuito” se despidió de su pareja de casi cinco años.

“Hoy elijo seguir mi camino con paz, respeto y amor propio”, se lee en una parte del comunicado que la influencer hizo público antes de retirarlo de sus redes.

Melissa Klug confirma ruptura y borra su comunicado minutos después

El mensaje de Klug sorprendió a sus más de dos millones de seguidores, sobre todo porque hace pocos meses la pareja hablaba abiertamente de matrimonio.

“Mi relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Cierro una etapa con gratitud por lo vivido y con la tranquilidad de saber que cada experiencia trae consigo crecimiento y fortaleza. Hoy elijo seguir mi camino con paz, respeto y amor propio. Agradezco de corazón la comprensión y el respeto hacia este proceso personal”, expresó Melissa en el texto que luego eliminó.

Esta no sería la primera vez que la empresaria anuncia una separación del futbolista. En 2024, ambos también habían decidido distanciarse públicamente, aunque semanas después retomaron la relación. Ahora, con su hija Cayetana como vínculo común, el futuro de su relación vuelve a quedar en incertidumbre.

Así comenzó la historia de amor entre Melissa Klug y Jesús Barco

El romance entre la influencer y el futbolista Jesús Barco inició en 2020, poco después de que Melissa pusiera fin a su compromiso con el bailarín Ítalo Valcárcel.

La pareja fue vista por primera vez en situaciones cariñosas y, pese a los comentarios por la diferencia de edad de 13 años, ambos confirmaron su relación públicamente.