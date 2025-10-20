Maju Mantilla sigue en el ojo público tras los continuos pronunciamientos de su aún esposo, Gustavo Salcedo, quien la acusó de ser infiel con el exproductor Christian Rodríguez. Después de varios meses de polémicas y de que Salcedo mostrara supuestas pruebas, incluso atacando a golpes al exproductor, sorprendió al retractarse y ofrecer disculpas públicas tanto a Maju como a Rodríguez. En medio de este inesperado gesto, Maju ha retomado actividad en sus redes sociales, compartiendo una emotiva foto acompañada de conmovedoras palabras que han generado gran repercusión.

Maju Mantilla reaparece en medio de las disculpas de Gustavo Salcedo

En medio de la polémica familiar, entre audios y chats filtrados y demandas que menciona Gustavo Salcedo, la exMiss Mundo usó su cuenta oficial de Instagram para compartir un tierno momento que llenó de felicidad a sus miles de seguidores por su repentino regreso a redes, donde posteó el último domingo la foto de unos globos de color dorado con el número del onomástico de su familiar. “90 años de mi papito”, escribió la empresaria de 41 años, mostrando que sigue compartiendo sus actividades a pesar de la polémica con Salcedo en los últimos días tras anunciar su separación.

Eso no es todo. Maju Mantilla también compartió una foto publicada por su hermana Elia, donde aparece su padre sentado con una decorativa torta de cumpleaños y donde también se etiqueta a sus otros familiares. “Pasamos un lindo día celebrando sus 90 años. Una bendición”, sostuvo la presentadora de televisión, colocando un corazón con la palabra “papá”.

Gustavo Salcedo pide perdón a Maju Mantilla y al productor tras escándalo de infidelidad

Gustavo Salcedo decidió volver a hablar públicamente sobre Maju Mantilla. Inició ofreciendo disculpas tanto a la madre de sus hijos como al periodista Christian Rodríguez, a quien agredió en la vía pública tras acusarlo de involucrarse en su matrimonio.

“Pedirle disculpas, primero a Maju, y también a Christian. Asumo mi responsabilidad”, expresó con tranquilidad, aclarando además que no tiene problemas de salud mental tras su reacción violenta contra el exproductor de ‘Arriba mi gente’. “Yo no tengo ningún problema psiquiátrico, ni psicológico”, agregó Salcedo, de 43 años.