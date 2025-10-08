El esposo de Maju Mantilla mostró una actitud confiada al compartir una frase sobre resistencia, en medio de las denuncias que enfrenta.

En plena polémica por los audios que agravan su situación legal, Gustavo Salcedo reapareció públicamente con una publicación que muchos calificaron como una provocación. El esposo de Maju Mantilla usó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje que dejó intrigados a más de uno. Su reaparición ocurre mientras sigue enfrentando denuncias y críticas por su comportamiento.

Gustavo Salcedo envía mensaje desafiante en medio del escándalo con Maju Mantilla y su productor

Gustavo Salcedo decidió romper su silencio en redes sociales justo después de la difusión de audios que agravan su situación legal. El esposo de Maju Mantilla sorprendió a sus seguidores al compartir una historia en Instagram donde aparece sin camiseta, mostrando una actitud desafiante y confiada pese a la polémica.

En la imagen, el entrenador escribió una frase que muchos interpretaron como una declaración de resistencia: “Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros”. Además, acompañó la publicación con la canción “Resistiré” de David Bolzoni, reforzando el mensaje con el verso: “Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie”.

Su publicación llega en medio de una tormenta mediática tras haber sido denunciado por agredir físicamente al productor Christian Rodríguez Portugal, a quien señaló de mantener una relación con su aún esposa. El incidente, que ha generado un fuerte repudio en redes y en la opinión pública, también fue duramente cuestionado por Magaly Medina, quien lo calificó como un hombre violento.

La situación de Salcedo continúa complicándose, pues enfrenta denuncias por tentativa de homicidio, acoso y marcaje, mientras intenta defender su versión de los hechos en medio del escrutinio mediático.

Gustavo Salcedo reconoció haber rastreado los pasos de Maju Mantilla y su productor

El caso de Gustavo Salcedo continúa generando impacto mediático tras la revelación de un nuevo audio difundido por el programa 'Magaly TV: La Firme'. En la grabación, el esposo de Maju Mantilla reconoce haber vigilado durante largo tiempo tanto a la exreina de belleza como al productor Christian Rodríguez Portugal, utilizando métodos tecnológicos para seguir sus movimientos y acceder a sus dispositivos personales.

De acuerdo con la información presentada por Magaly Medina, la conversación data del 9 de septiembre y deja en evidencia el nivel de control que Salcedo habría ejercido. En el registro, se le escucha afirmar: “Está corrido, guardado porque a Christian yo lo estuve trackeando. Acá están los seguimientos que yo le tenía con GPS a los 2. Desde el teléfono, todo. Pero lo que ella no sabía es que yo podía ver todo su celular, todo lo que hacía y ahí tengo imágenes, grabaciones”.

Además, el audio sugiere que el entrenador habría clonado el teléfono de su esposa para confirmar sus sospechas sobre una presunta infidelidad. “O sea, yo he tenido su celular intervenido, el de él, el de Maju, GPS en su carro, todo lo que yo le he encarado a Maju siempre. Yo veía todo lo que tenía en su celular y ella me lo negaba, es como que yo vea tu celular que esté clonado, lo que haces y lo que no haces, le decía y lo negaba”, manifestó con aparente seguridad.