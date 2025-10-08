Gustavo Salcedo confesó en un audio de ‘Magaly TV: La Firme’ que utilizó herramientas de rastreo durante más de un año para vigilar a Maju Mantilla y al productor.

El caso de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue generando conmoción. Un nuevo audio difundido por ‘Magaly TV: La Firme’ reveló que el aún esposo de la conductora habría espiado a la exreina de belleza y al productor Christian Rodríguez Portugal durante más de un año, utilizando herramientas de rastreo y acceso remoto al celular de la conductora y el productor.

El escándalo en torno a Gustavo Salcedo y Maju Mantilla tomó un giro aún más grave luego de la difusión de un nuevo audio en el programa ‘Magaly TV: La Firme’. En la grabación, el aún esposo de la exreina de belleza confiesa haber vigilado durante meses tanto a la conductora como al productor de televisión Christian Rodríguez Portugal, utilizando herramientas de rastreo y acceso a dispositivos.

Según el informe presentado por Magaly Medina, la conversación fue registrada el pasado 9 de septiembre y evidencia el nivel de control que Salcedo ejercía. En ella, él mismo reconoce haber hecho seguimiento a ambos a través de GPS y la intervención de ambos celulares.

“Está corrido, guardado porque a Christian yo lo estuve trackeando. Acá están los seguimientos que yo le tenía con GPS a los 2. Desde el teléfono, todo. Pero lo que ella no sabía es que yo podía ver todo su celular, todo lo que hacía y ahí tengo imágenes, grabaciones”, se le escucha decir.

El audio también revela que Salcedo habría clonado el teléfono de Maju Mantilla con el fin de confirmar sus sospechas de una presunta infidelidad. “O sea, yo he tenido su celular intervenido, el de él, el de Maju, GPS en su carro, todo lo que yo le he encarado a Maju siempre. Yo veía todo lo que tenía en su celular y ella me lo negaba, es como que yo vea tu celular que esté clonado, lo que haces y lo que no haces, le decía y lo negaba”, expresó con total seguridad.

El nuevo audio difundido en el programa de Magaly Medina deja al descubierto la magnitud del seguimiento que Gustavo Salcedo habría realizado a su aún esposa, Maju Mantilla. Según su propia confesión, no solo recurrió a herramientas tecnológicas, sino también a un equipo de personas que la vigilaban constantemente.

“He estado en esto desde el 2023, estamos 2025, más de 2 años. Dudando si mi esposa se iba o no con otro. Yo en esta parte me pongo de investigador privado, después me puse un equipo de 7 personas por un año siguiéndola todo el tiempo”, destacó en su confesión.

El exatleta admitió además que su monitoreo no se limitó a la exreina de belleza, sino que también alcanzó al productor Christian Rodríguez, a quien relacionaba sentimentalmente con Maju.