Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Melania Urbina llora al despedirse de su hija, que se va del Perú a vivir en el extranjero: “Es difícil decir adiós”

Novio de Natalia Salas le promete apoyo incondicional tras revelar que el cáncer volvió: “Siempre juntos y de la mano ante todo”

La actriz enfrenta metástasis en una vértebra y su novio, Sergio Coloma, promete apoyo total y resalta su fortaleza ante esta nueva batalla.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Novio de Natalia Salas le promete apoyo incondicional tras revelar que el cáncer volvió: “Siempre juntos y de la mano ante todo”
    Sergio Coloma, novio de Natalia Salas | Composición Wapa | Instagram
    Novio de Natalia Salas le promete apoyo incondicional tras revelar que el cáncer volvió: “Siempre juntos y de la mano ante todo”

    Natalia Salas conmovió a sus seguidores al anunciar que el cáncer ha vuelto a su vida, tres años después de superar la enfermedad. La actriz, quien en 2022 compartió públicamente su lucha contra el cáncer de mama, informó en sus redes que un chequeo reveló metástasis en una vértebra. La noticia desató mensajes de apoyo de amigos, colegas y fanáticos, pero uno de los más emotivos fue el de su pareja y futuro esposo, Sergio Coloma, quien le expresó amor y admiración en este difícil momento.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Melissa Klug anuncia el FIN DE SU RELACIÓN con Jesús Barco y luego borra el comunicado: “Hoy elijo seguir mi camino con amor propio”

    Sergio Coloma dedica emotivo mensaje a Natalia Salas

    A través de su red social Instagram, la actriz y bailarina Natalia Salas explicó cómo vivió este nuevo diagnóstico. “El mes pasado fue un huracán de emociones en mi vida y la de mi familia. Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte, no? El cáncer de mama que me diagnosticaron hace 3 años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras”, contó, mostrando que, aunque el golpe fue duro, enfrenta la situación con el mismo coraje que la caracterizó la primera vez.

    Como respuesta, su futuro esposo, con quien viene planeando todos los detalles de su boda, resaltó la fortaleza de Salas frente a la enfermedad. Esta vez le detectaron metástasis en una de sus vértebras. "Eres increíble, tu fuerza, entereza y determinación, son admirables. ¡Siempre juntos y de la mano ante todo!”, le escribió Coloma, dejando claro que enfrentará esta lucha a su lado, paso a paso. Estas palabras conmovieron a los seguidores de la actriz, quienes destacaron el amor incondicional que existe entre ambos.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: 'Los Tinelli' contratan al vidente Hayimi para enfrentar los conjuros de doña Marthita

    Actualmente, Natalia Salas continúa con su tratamiento y ha tenido que detener temporalmente varios proyectos personales y profesionales para enfocarse en su salud. A pesar del difícil momento, mantiene la esperanza de regresar con más fuerza, mostrando una determinación que inspira admiración. No han faltado los mensajes de apoyo de colegas y figuras del espectáculo, quienes destacan su valentía.

    En medio de esta lucha, el amor y la protección de su pareja se hacen más evidentes que nunca. A lo largo de los años, ambos han demostrado cómo el cariño, la admiración y el respeto mutuo les han permitido construir una familia sólida. La publicación de la actriz recibió una gran reacción de seguidores y amigos, quienes le enviaron palabras de aliento, admiración y fortaleza.

    SOBRE EL AUTOR:
    Novio de Natalia Salas le promete apoyo incondicional tras revelar que el cáncer volvió: “Siempre juntos y de la mano ante todo”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Jesús Barco tomó drástica medida tras duro comunicado de Melissa Klug sobre su separación: "Para Dios no..."

    Hija de Domínguez revela que su padre le descartó reconciliación con Karla Tarazona: ‘Me dijo que nunca iba a pasar

    La dolorosa publicación de Vasco Madueño para Guillermo Dávila tras filtrarse que lo habría utilizado

    Novio de Natalia Salas le promete apoyo incondicional tras revelar que el cáncer volvió: “Siempre juntos y de la mano ante todo”

    Aldo Miyashiro revela por qué Willax suspendió su programa luego de la marcha nacional del 15 de octubre: “Hubo malestar en el canal”

    Lo más vistos en Farándula

    Magaly Medina responde fuerte a Tatiana Astengo por insólito mensaje contra hija de policía

    Melissa Loza impacta al revelar cómo es la relación entre su hija mayor y Roberto Martínez

    Susana Alvarado parcha a Magaly Medina por llamarla ‘cumbiambera’: "Las personas que tienen..."

    Karla Tarazona sorprende al aparecer con su ‘nueva pareja’ y pide perdón a Christian Domínguez: "Me tocaba"

    Tatiana Astengo captada insultando a policía en marcha nacional: "Para tu hija que la van a …"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Creaciones Libres BYO.

    Incienso 100% orgánicos en marca Tulasi o Goloka.

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    MONTALVO FOR MEN SURQUILLO

    MONTALVO FOR MEN: Corte de Caballero, lavado capilar, masaje, corte personalizado y más.

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;