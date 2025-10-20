Novio de Natalia Salas le promete apoyo incondicional tras revelar que el cáncer volvió: “Siempre juntos y de la mano ante todo”

Natalia Salas conmovió a sus seguidores al anunciar que el cáncer ha vuelto a su vida, tres años después de superar la enfermedad. La actriz, quien en 2022 compartió públicamente su lucha contra el cáncer de mama, informó en sus redes que un chequeo reveló metástasis en una vértebra. La noticia desató mensajes de apoyo de amigos, colegas y fanáticos, pero uno de los más emotivos fue el de su pareja y futuro esposo, Sergio Coloma, quien le expresó amor y admiración en este difícil momento.

Sergio Coloma dedica emotivo mensaje a Natalia Salas

A través de su red social Instagram, la actriz y bailarina Natalia Salas explicó cómo vivió este nuevo diagnóstico. “El mes pasado fue un huracán de emociones en mi vida y la de mi familia. Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte, no? El cáncer de mama que me diagnosticaron hace 3 años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras”, contó, mostrando que, aunque el golpe fue duro, enfrenta la situación con el mismo coraje que la caracterizó la primera vez.

Como respuesta, su futuro esposo, con quien viene planeando todos los detalles de su boda, resaltó la fortaleza de Salas frente a la enfermedad. Esta vez le detectaron metástasis en una de sus vértebras. "Eres increíble, tu fuerza, entereza y determinación, son admirables. ¡Siempre juntos y de la mano ante todo!”, le escribió Coloma, dejando claro que enfrentará esta lucha a su lado, paso a paso. Estas palabras conmovieron a los seguidores de la actriz, quienes destacaron el amor incondicional que existe entre ambos.

Actualmente, Natalia Salas continúa con su tratamiento y ha tenido que detener temporalmente varios proyectos personales y profesionales para enfocarse en su salud. A pesar del difícil momento, mantiene la esperanza de regresar con más fuerza, mostrando una determinación que inspira admiración. No han faltado los mensajes de apoyo de colegas y figuras del espectáculo, quienes destacan su valentía.