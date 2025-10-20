Gustavo Salcedo da marcha atrás y pide perdón a Maju Mantilla y Christian Rodríguez tras llamarlos “amantes”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Después de haber afirmado que se quedó con todos los bienes obtenidos durante su matrimonio con Maju Mantilla e incluso que la habría obligado a firmar una conciliación para quedarse con la tenencia de sus hijos, Gustavo Salcedo sorprendió a todos al ofrecer disculpas públicas tanto a su aún esposa como a Christian Rodríguez, exproductor del programa Arriba Mi Gente, a quien anteriormente señaló como su “amante”. La inesperada retractación del empresario ha dejado en el aire una gran pregunta: ¿realmente nunca existió ese romance?