Melania Urbina llora al despedirse de su hija, que se va del Perú a vivir en el extranjero: “Es difícil decir adiós”

Gustavo Salcedo da marcha atrás y pide perdón a Maju Mantilla y Christian Rodríguez tras llamarlos “amantes”

Tras mostrar diferentes pruebas sobre la supuesta “traición” entre Christian Rodríguez y Maju Mantilla, Gustavo Salcedo salió a pedir disculpas. 

    Después de haber afirmado que se quedó con todos los bienes obtenidos durante su matrimonio con Maju Mantilla e incluso que la habría obligado a firmar una conciliación para quedarse con la tenencia de sus hijos, Gustavo Salcedo sorprendió a todos al ofrecer disculpas públicas tanto a su aún esposa como a Christian Rodríguez, exproductor del programa Arriba Mi Gente, a quien anteriormente señaló como su “amante”. La inesperada retractación del empresario ha dejado en el aire una gran pregunta: ¿realmente nunca existió ese romance?

