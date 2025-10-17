Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Gustavo Salcedo habría amenazado a Maju Mantilla para conciliar

Revelan propiedades y bienes que perdería Maju Mantilla en conciliación con Gustavo Salcedo

"Me quedo con la casa y los chicos", dijo Gustavo Salcedo sobre el acuerdo al que llegó con Maju Mantilla.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Revelan propiedades y bienes que perdería Maju Mantilla en conciliación con Gustavo Salcedo
    Revelan propiedades y bienes que perdería Maju Mantilla
    Revelan propiedades y bienes que perdería Maju Mantilla en conciliación con Gustavo Salcedo

    El programa Magaly TV La Firme presentó un nuevo audio relacionado con el conflicto entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla, revelando detalles inéditos sobre su tensa separación.

    Según explicó la conductora Magaly Medina, la grabación corresponde a una entrevista exclusiva realizada a Salcedo el 9 de septiembre, en la que se evidencia la presunta presión que el deportista habría ejercido sobre su aún esposa para firmar un acuerdo de conciliación.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Gustavo Salcedo habría amenazado a Maju Mantilla para conciliar: “Firmas o te pongo de patitas en la calle”

    ¿Cuáles son las propiedades que perdería Maju Mantilla?

    A diferencia de la idea generalizada de que Maju Mantilla, ex Miss Mundo, era la única fuente de ingresos en su matrimonio con Gustavo Salcedo, Magaly Medina reveló en su programa que ambos figuraban como copropietarios de casi todos sus bienes, los cuales administraban bajo un régimen de “mitad y mitad”. La investigación, sustentada en registros públicos, desmiente el mito sobre el patrimonio individual de la pareja y ayuda a comprender la compleja distribución de sus activos.

    De acuerdo con lo manifestado por el propio Salcedo, el acuerdo de conciliación firmado en marzo le otorga la custodia de los hijos y la vivienda familiar, mientras que Mantilla contará con régimen de visitas. Además, el empresario conservará “todas las inversiones que se han hecho en el norte”, resultado de un proceso en el que presentó pruebas de infidelidad y ofreció a su esposa la posibilidad de llegar a una conciliación.

    El audio contra Maju Mantilla en conciliación

    El fragmento difundido por Magaly TV La Firme muestra la postura de Gustavo Salcedo durante las negociaciones. “La invito a conciliar el 12 de marzo, le enseño gran parte de las pruebas. Acá o firmas o te agarro de patitas en la calle por adulterio e infidelidad, mejor concilia”, se le escucha decir en el audio, dejando entrever que el acuerdo presentado a Maju Mantilla habría estado condicionado a aceptar sus términos bajo la amenaza de ser desalojada.

    La situación se intensifica con la divulgación pública de estos audios y mensajes, que colocan en el centro del debate la naturaleza del vínculo entre ambos y los derechos patrimoniales compartidos. Maju Mantilla, reconocida por su trayectoria como ex Miss Perú y conductora de televisión, enfrenta ahora una disputa legal y mediática de gran repercusión, donde los aspectos más privados de su vida han cobrado relevancia a nivel nacional.

    SOBRE EL AUTOR:
    Revelan propiedades y bienes que perdería Maju Mantilla en conciliación con Gustavo Salcedo
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Magaly Medina responde fuerte a Tatiana Astengo por insólito mensaje contra hija de policía

    Gustavo Salcedo habría amenazado a Maju Mantilla para conciliar: “Firmas o te pongo de patitas en la calle”

    Tatiana Astengo captada insultando a policía en marcha nacional: "Para tu hija que la van a …"

    Programa de Aldo Miyashiro fue sacado del aire de manera temporal tras participación en marcha contra presidente

    Hija de Domínguez vuelve a arremeter contra Karla Tarazona y revela: “Me dijo: ‘No puedo hacer nada’, luego me colgó”

    Lo más vistos en Farándula

    Macarena Vélez CONFIESA su dolorosa pérdida luego de revelar que mamá de hija de Said Palao se metió en su relación con él: "Angelito del cielo"

    Daniela Darcourt sorprende al tomar drástica decisión tras su ruptura con Waldir Felipa y el ‘hijo’ que tuvieron juntos

    Israel Dreyfus saca cara’ por Sheyla Rojas por chats filtrados con Advíncula

    Mafer de Mil oficios: así vive hoy Cecilia Rospigliosi y la historia de su amor con César Ritter

    María Pía se pronuncia tras el fallecimiento de Mauricio Ruiz y recibe críticas por no apoyar la marcha: "Tenemos derecho..."

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;