Revelan propiedades y bienes que perdería Maju Mantilla en conciliación con Gustavo Salcedo

"Me quedo con la casa y los chicos", dijo Gustavo Salcedo sobre el acuerdo al que llegó con Maju Mantilla .

El programa Magaly TV La Firme presentó un nuevo audio relacionado con el conflicto entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla, revelando detalles inéditos sobre su tensa separación.

Según explicó la conductora Magaly Medina, la grabación corresponde a una entrevista exclusiva realizada a Salcedo el 9 de septiembre, en la que se evidencia la presunta presión que el deportista habría ejercido sobre su aún esposa para firmar un acuerdo de conciliación.

¿Cuáles son las propiedades que perdería Maju Mantilla?

A diferencia de la idea generalizada de que Maju Mantilla, ex Miss Mundo, era la única fuente de ingresos en su matrimonio con Gustavo Salcedo, Magaly Medina reveló en su programa que ambos figuraban como copropietarios de casi todos sus bienes, los cuales administraban bajo un régimen de “mitad y mitad”. La investigación, sustentada en registros públicos, desmiente el mito sobre el patrimonio individual de la pareja y ayuda a comprender la compleja distribución de sus activos.

De acuerdo con lo manifestado por el propio Salcedo, el acuerdo de conciliación firmado en marzo le otorga la custodia de los hijos y la vivienda familiar, mientras que Mantilla contará con régimen de visitas. Además, el empresario conservará “todas las inversiones que se han hecho en el norte”, resultado de un proceso en el que presentó pruebas de infidelidad y ofreció a su esposa la posibilidad de llegar a una conciliación.

El audio contra Maju Mantilla en conciliación

El fragmento difundido por Magaly TV La Firme muestra la postura de Gustavo Salcedo durante las negociaciones. “La invito a conciliar el 12 de marzo, le enseño gran parte de las pruebas. Acá o firmas o te agarro de patitas en la calle por adulterio e infidelidad, mejor concilia”, se le escucha decir en el audio, dejando entrever que el acuerdo presentado a Maju Mantilla habría estado condicionado a aceptar sus términos bajo la amenaza de ser desalojada.